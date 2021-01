Anche il fratello di Pierpaolo Pretelli si schiera: preferiva Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi

Mentre i Gregorelli mandano aerei per far capire a Tommaso che adesso fatto il tifo per lui, e che sostengono Elisabetta Gregoraci sempre e comunque, fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 5, Pierpaolo Pretelli non trova l’appoggio neppure della sua stessa famiglia. Che ai genitori non stia piacendo molto l’avvicinamento tra Pierpa e Giulia Salemi, lo si era ben capito. Ma che si continuasse a dire di preferire Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi, adducendo come motivazione “Elisabetta la conoscevamo meglio” è parecchio ridicolo. Giulia ha passato in casa lo stesso periodo di Elisabetta e ha fatto conoscere tanti lati di Pierpaolo ai telespettatori. La storia tra Pretelli e la Gregoraci, è un film scritto male e interpretato peggio, almeno da parte dei due protagonisti. Perchè se è vero che il Pretelli si era invaghito, è anche vero che dopo ha capito che non c’era trippa per gatti.

Oggi il fratello di Pierpaolo, rilascia a Fanpage delle dichiarazioni che, considerato quello che il Pretelli sta dicendo da giorni in casa, forse non gli faranno molto piacere. E pensare che anche in queste ore, Pierpaolo ha ribadito di non gradire intromissioni dall’esterno…

Le parole del fratello di Pierpaolo sulla relazione con Giulia Salemi

Il fratello di Pierpaolo, Leonardo, commenta quello che sta succedendo al Grande Fratello VIP 5:

Con Elisabetta è una via di mezzo, un’amicizia speciale. Non c’erano stati atteggiamenti a letto come quelli che ci sono stati tra Pierpaolo e Giulia. Mia madre ha cercato solo di spiegargli che ha un figlio a casa che lo guarda. D’accordo i baci, ma il resto deve accadere fuori. Poi è chiaro che non posso negare che mia madre abbia più simpatia per Elisabetta. Con Giulia è stata più distante. Un po’ è stata condizionata dai fan. Pierpaolo aveva ricevuto tante critiche, lo hanno bollato come un farfallone. Leggendo queste cattiverie, mia madre ha cercato di consigliargli di vivere il GF diversamente. Per questo è stata fredda nei confronti di Giulia.

E ancora:

Chi preferisco tra Elisabetta e Giulia? Sono felice se lui è felice, ma per primo ho desiderato e sognato una relazione con Elisabetta. Eravamo più affezionati a lei. Poi, certo, Giulia è bellissima, hanno la stessa età e si divertono molto insieme. Con Elisabetta era qualcosa di pulito, le cose erano arrivate pian piano. Pierpaolo si è fatto condizionare dalle persone lì dentro. Giulia gli aveva detto che Elisabetta aveva un altro fuori. Anche Cristiano Malgioglio gli ha detto delle cose e lui si è distaccato

Quindi con Elisabetta era qualcosa di pulito mentre con Giulia è qualcosa di sporco…