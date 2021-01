La mamma di Pierpaolo Pretelli punge: “Limitati, hai un figlio che ti guarda”

Nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 4 gennaio 2021, la mamma di Pierpaolo Pretelli, dopo il suo discorso di Capodanno, ha avuto modo di incontrare suo figlio per chiarire i concetti che aveva dovuto esprimere in pochi secondi. Chi si aspettava un cambio di rotta da parte della signora però, si sbagliava. La mamma di Pierpaolo infatti ha ammesso che forse la sera di Capodanno avrebbe dovuto dirgli altre cose ma non cambia idea su quello che suo figlio sta facendo in casa. Proprio non gradisce, soprattutto per amore del nipotino che c’è a casa, che Pierpaolo si strusci tutto il tempo con Giulia Salemi. E ricordandogli appunto che il bambino osserva tutto, lo invita a limitarsi.

Il confronto tra Pierpaolo e sua mamma al GF VIP 5

Le parole della mamma di Pierpaolo:

Sono venuta per il bene di mamma, perché ho una frattura al malleolo, poi non mi piacciono le telecamere. L’unico momento per parlare era quella volta lì, ti voglio dire che hai un bimbo a casa, tu devi pensare al fatto che hai un figlio, i tuoi nonni t vedono 24 ore su 24. Il bacio sulla guancia, non oltre, te lo dico da mamma, lo devi fare per Leo. Fatti conoscere, ti sei lasciato andare.

Pierpaolo però ha detto di essere giovane, di avere 30 anni e di essere convinto che davvero non ha fatto nulla di male. Sua madre continuava a ribadire che un bacio è una cosa ma andare oltre sempre, per il piccolo che da casa guarda e anche per i nonni che sono incollati alla tv h24, non è il massimo.

La risposta di Pier:

Posso stare sempre a fare il pagliaccio? Mi conoscono bene, guarda, fidati non sai cos’è qua. Quello che faccio, io lo so, ho trent’anni, lo sai ho sempre fatto tutto col sacrificio, io quello che faccio lo faccio con la testa. Ascoltami, qui è un gioco, ma i sentimenti, la vita è reale, è tutto vero. Sto vivendo come se vivessi fuori da qui, sono io, come se fossi fuori da qui”

Una volta salutata sua madre, Pierpaolo ha poi ribadito di capire quello che la donna intende, perchè conosce il chiacchiericcio e la mentalità di paese con cui deve fare i conti tutti i giorni. Per cui va bene così, andrà avanti come crede che sia giusto fare, senza farsi influenzare da nessuno.