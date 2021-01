Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli parlano della loro relazione: sono felici di essersi scelti

Al Grande Fratello VIP 5 è nata una coppia. Questo ormai lo possiamo dire. E la coppia è formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che in queste ore, complice anche il fatto che in tugurio non ci sia molto da fare, sono sempre più vicini. Dopo essersi sbilanciati anche in coccole e baci, i due parlano di quello che sta succedendo tra di loro. Al momento nessuna divergenza, anzi. Si rendono conto di stare bene insieme e di essere felici. Nonostante quello che è successo la notte di Capodanno, con l’avvertimento della mamma di Pierpaolo e anche con le parole del migliore amico di Giulia, i due ragazzi alla fine hanno deciso di andare dritti per la loro strada e di fregarsene di quello che è il mondo fuori.

Al Grande Fratello VIP 5 va tutto a gonfie vele tra Giulia e Pier

I due ieri, chiacchierando e facendo anche una sorta di bilancio su quella che è la loro relazione, si sono lasciati andare a delle confidenze. Giulia ha spiegato:

Non voglio pensare ai giudizi, io con te sto davvero bene te lo confesso. […] Se questa è una cosa giusta? Sarei una pazza masochista a ribellarmi a qualcosa che mi fa stare estremamente bene. Sono estremamente felice, per me è raro, ma veramente faccio… io cambio tanto quando tu… all’inizio. All’inizio siamo tutti rigidi e impostati, filtrati. Per me il fatto che tu hai già visto l’infarinatura generale mia è un sospiro di sollievo. Già solo per questo ho vinto. Tu sei andato avanti e ti sono piaciuta per quella che sono davvero. E tu invece?

Anche Pier sembra essere felice di come stanno andando le cose. Se proprio dobbiamo ricordare quello che successe a Giulia nella sua prima esperienza al Grande Fratello, dobbiamo dire che c’è una notevole differenza tra l’entusiasmo del Pretelli e i freni che aveva Francesco Monte…

L’ex velino ha quindi commentato:

La nostra magia è che noi ci siamo conosciuti in amicizia. Abbiamo visto il meglio e il peggio di noi. Diciamo che è come se avessimo bruciato l’imbarazzo iniziale. Se qualcosa mi fa stare bene significa che non sto sbagliando. Io lasciarmi andare? In un anno e mezzo non mi è mai capitato di innamorarmi. Devo lavorare su di me ora. Però voglio stare bene con te, voglio vivermi il rapporto e lasciarmi andare.

Insomma i due insieme sono felici e questo ci sembra già essere un grande punto di partenza.