“Stai perdendo consensi”: Pierpaolo Pretelli sbotta in diretta contro sua madre e chiede di interrompere il collegamento (VIDEO)

Doveva essere un saluto per il Capodanno, per dare il benvenuto a un nuovo anno con la speranza che sia per tutti migliore. Ma per Pierpaolo Pretelli il saluto con i suoi genitori è diventato un incubo. Era felice di vedere la sua mamma e il suo papà, in video anche il fratello con la sua fidanzata. Poi però qualcosa è andato storto. La mamma di Pierpaolo infatti ha iniziato a leggere una sorta di proclama che si era preparata prima. Faceva notare a suo figlio che stava andando tutto bene ma che nell’ultimo periodo, stava perdendo dei consensi. Parole che hanno turbato Pierpaolo, che già aveva sgridato sua mamma perchè stava leggendo invece di parlare in modo spontaneo con lui per i pochi minuti che avevano a disposizione. “Basta chiudete tutto, chiudi chiudi” ha sbottato in diretta Pierpaolo che non ha gradito le parole di sua madre. Non è chiaro che cosa volesse dire la signora ma tutti hanno pensato a un chiaro riferimento alla nuova storia iniziata con Giulia Salemi tanto che, lo stesso conduttore, ha chiesto: “Signora scusi, lei avrebbe preferito la Gregoraci?” regalando l’ennesimo momento imbarazzante di una puntata surreale del Grande Fratello VIP.

Pierpaolo non l’ha presa affatto bene tanto che, anche successivamente in casa ha continuato a parlare delle parole di sua madre. “Non siamo a un comizio elettorale, che cosa vuol dire perdere consensi” ha detto l’ex velino, non avendo proprio tutti i torti, anzi.

Video GF VIP 5: Pierpaolo Pretelli sbotta contro suo madre

“Sono talmente imbarazzato che me ne andrei, sembrava un comizio elettorale, co sti consensi. Hai un’occasione di salutarmi a cosa cazzo serve dire queste cose? Ma salutami. Qui pecca di ignoranza, mi dispiace. Quello ti sembra un consiglio” ha detto Pierpaolo parlando con gli altri concorrenti nella casa. La mamma di Pierpaolo durante il collegamento dice al figlio che in questo ultimo periodo ha perso molti consensi.#GFVIP pic.twitter.com/iLkwBTqNnv — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 31, 2020

Giulia per fortuna ha speso poi belle parole per la mamma di Pier, dicendo che come tutte le mamme pensa al bene di suo figlio e che voleva solo dargli un consiglio…

Una cosa è certa la coppia almeno per ora, non si è lasciata affatto destabilizzare. Pierpaolo e Giulia si sono goduti il momento e per tutta la notte si sono baciati e anche divertiti insieme agli altri.