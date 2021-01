Per Cristina Chiabotto pancione e dedica del marito: “Chi l’avrebbe mai detto” (Foto)

Una foto in bianco e nero e Cristina Chiabotto ha mostrato il suo pancione e poco dopo il marito ha scritto per lei una dedica d’amore. Marco Roscio ha scelto una foto meno recente, uno scatto degli inizi del loro amore, quando entrambi non immaginavano che in così poco tempo le loro vite si sarebbero unite per sempre. Cristina Chiabotto è incinta, in attesa del primo figlio, è alla 25esima settimana è al settimo cielo. Marco lo è almeno quanto lei, felice di potere scrivere parole così emozionanti alla splendida ex Miss Italia. Sul suo profilo Instagram il marito della Chiabotto posta poche immagini ma le ultime sono tutte per lei, per la donna della sua vita, la donna che le ha cambiato la vita.

CRISTINA CHIABOTTO SARA’ PRESTO MAMMA

“Quando guardò questa foto, riesco a percepire esattamente le sensazioni e le emozioni di quando è stata scattata” scrive Marco sui social dopo il dolce annuncio di sua moglie. “Eh già , chi l’avrebbe mai detto in quell’istante che in così poco tempo saremmo arrivati a questo traguardo così importante???” si erano conosciuti da poco, appena innamorati e Cristina fino a quel momento non aveva pensato di volere creare una famiglia.

“Dicono tutti che tra poco cambierà la nostra vita, dicono tutti che sarà faticoso,stancante ma dicono tutti che sarà estremamente bello!!! Non vedo l’ora di poter dire la mia, consapevole di avere la migliore metà che potessi desiderare al mio fianco in questo percorso!!!” tenera l’emozione di Marco a cui lei non può che rispondere “Amore”. I prossimi mesi saranno meravigliosi per la coppia ma immaginiamo che così riservati concederanno poco del loro privato.

Chissà se Fabio Fulco le ha fatto gli auguri per la dolce attesa, chissà se alla fine sono riuscita a restare in buoni rapporti.