Cristina Chiabotto è incinta, l’annuncio è dolcissimo (Foto)

Cristina Chiabotto è incinta, l’ex Miss Italia aspetta il suo primo figlio ed è con una foto dolcissima che ha annunciato a tutti l’arrivo del bebè. Uno scatto in bianco e nero e il pancino che è già un po’ evidente e se non fosse così ci pensano Cristina Chiabotto e suo marito ad indicare il ventre arrotondato della bellissima futura mamma. Marco Roscio, Cristina e il cane, ci sono tutti nella foto di famiglia e tutti sono in dolce attesa. La Chiabotto è già alla 25esima settimana, ha aspettato a lungo prima di dirlo a tutti, ci chiediamo se la foto scelta per l’annuncio sia recente perché davvero il pancino si vede pochissimo.

L’ANNUNCIO DI CRISTINA CHIABOTTO INCINTA DEL PRIMO FIGLIO

L’espressione del volto della splendida ex reginetta di bellezza dice tutto, immaginiamo quanto possa essere grande la sua felicità. Poco fa il post è apparso sul suo profilo social sorprendendo non solo i fan ma anche le amiche come Cristina Marino, Giusy Buscemi, Alessia Ventura. Natasha Stefanenko, Rebecca Staffelli e tutte le altre, tutte impazzite per la splendida notizia.