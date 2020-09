Il regalo di Cristina Chiabotto al marito per l’anniversario è il loro film al cinema (Foto)

Non sono bastati dei semplici auguri a Cristina Chiabotto per festeggiare l’anniversario di matrimonio con Marco Roscio, ma l’ex Miss Italia ha organizzato una serata davvero speciale. Primo anniversario di nozze e non si è mai visto niente di più dolce e romantico. La Chiabotto si è rivolta a chi organizza questo tipo di eventi, di sorprese, e ha portato suo marito al cinema. Evidentemente Marco era convinto di guardare con sua moglie un nuovo film al cinema con altre persone. Invece, la aola era tutta per loro due, solo tanti palloncini sulle poltrone. Ma già prima di entrare Marco si è emozionato quando ha visto la locandina del loro film e ha intuito tutto. Pop corn, bibita, prima visione e una sala immensa al cinema Lux.

CRISTINA CHIABOTTO IN LACRIME MENTRE RIVEDE IL GIORNO DELLE NOZZE

Si sono sposati il 22 settembre di un anno fa e lei ha voluto stupire suo marito con una serata speciale. Hanno rivissuto la loro storia d’amore ma è tutta l’organizzazione che è stata spettacolare. C’erano anche i biglietti, ovviamente sold out con soli due ingressi.

“Ho immaginato questo giorno migliaia di volte e così chiudendo gli occhi ho iniziato a far volare insieme desideri e magia. Ho scelto di organizzare una sorpresa speciale per chi amo alla follia nel giorno del nostro primo anniversario di matrimonio. Vi presento l’uscita del film “Che sia una cosa sola” (tratto da una storia vera)” ha commentato Cristina Chiabotto poche ore fa sul suo profilo social svelando a tutti la serata magica che ha vissuto con Marco Roscio.

Ha poi ringraziato tutti ma chissà cosa avrà regalato Marco alla splendida Cristina. Difficile superarla in questa meravigliosa sorpresa. Se anche voi siete così romantici o volete fare una sorpresa alla persona che amata potete rubare un po’ di idee o magari mettervi nelle mani di professionisti che penseranno a tutto.

