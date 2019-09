L’album di nozze di Cristina Chiabotto, matrimonio da favola per l’ex Miss Italia (Foto)

Un solo abito per il matrimonio di Cristina Chiabotto, l’ex Miss Italia ha sposato Marco Roscio e ha voluto delle nozze da favola, romantiche, perfette ma piene d’amore più che di eccessi (foto). Tutto un po’ nel suo stile, Cristina Chiabotto ha coronato il suo sogno d’amore, anche se nessuno si aspettava che avrebbe detto sì così presto al suo nuovo compagno. Dopo 12 anni d’amore con Fabio Fulco e un matrimonio che lei non desiderava, adesso c’è l’album di nozze e il giorno più bello della sua vita. E’ innamoratissima Cristina e lo è anche Marco; nella chiesa di San Uberto delle reggia di Venaria il matrimonio dell’ex Miss Italia e del direttore generale della cartiera Giacosa. 400 invitati, tanti volti noti, anche ovviamente del mondo del calcio, ma soprattutto gli amici di sempre e la famiglia.

L’ALBUM DEL MATRIMONIO DI CRISTINA CHIABOTTO E MARCO ROSCIO

La Chiabotto era una vera principessa nel suo abito bianco, romantico, semplice, lungo. Capelli leggermente raccolti sul capo per potere reggere il velo ma poi del tutto sciolti per festeggiare con il suo Marco. Una location meravigliosa, tantissimi fiori e candele, una torta bianca e un pieno d’affetto e amore.





Cristina Chiabotto e Marco Roscio non hanno mai smesso di sorridere tutto il tempo e con loro tutti i presenti. Tradizione e dettagli chic, tutto curato nei minimi particolari ma anche tante emozioni per gli sposi. Le amiche più care della sposa l’hanno coccolata dall’addio al nubilato al giorno del matrimonio. Per il papà che l’ha accompagnata all’altare l’ultimo ballo. Il grazie poi della Chiabotto rivolto a tutti ma soprattutto a suo marito. Dalla tristezza di un po’ di tempo fa, quando Fabio Fulco non capiva il perché della sua scelta, alla gioia immensa, perché tutto può cambiare in poco tempo e per Cristina Chiabotto la favola vera inizia adesso.