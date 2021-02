Carlo Conti e Francesca Vaccaro festeggiano il compleanno del piccolo Matteo (Foto)

La prima a fare gli auguri al piccolo Matteo questa mattina è stata mamma Francesca, la moglie di Carlo Conti dolcissima e saggia come sempre. Per lei e per il conduttore la stessa foto da postare sui rispettivi profili social, semplicemente la candelina con il numero 7, gli anni del loro unico figlio. Tantissimi gli auguri degli amici della coppia, gli amici vip che da sempre fanno parte della loro vita. Nessuno scatto della festa di compleanno del figlio di Carlo Conti, come sempre la coppia è molto riservata. “Buon compleanno al nostro Matteo!” scrive la Vaccaro aggiungendo che fare i genitori è una missione ma anche altro. “Ogni giorno per noi è una missione: farti crescere con educazione insegnandoti i veri valori della vita! Ti amiamo tanto Matteino!”. E’ così che lo chiamano, Matteino.

IL COMPLEANNO DI MATTEO, IL FIGLIO DI CARLO CONTI E FRANCESCA VACCARO

E’ stato un anno difficile per tutti, Carlo Conti è stato anche ricoverato in ospedale a causa del covid. Per fortuna tutto per lui si è risolto in pochi giorni. Il suo bilancio non può essere negativo, il conduttore sa che è molto fortunato e che ha avuto modo di godersi di più la sua famiglia.

“La vita è un lungo cammino dove sei ogni giorno maestro e studente, a volte insegni, ma ogni giorno impari” ha aggiunto Francesca.

Poi Carlo Conti dopo qualche ora ha scritto i suoi auguri al figlio: “Auguriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Matteooooooooooooooooo!!! Grazie Francesca , grazie amore mio per il gioiellino che abbiamo messo al mondo!!”. Poi gli auguri di Amadeus e Giovanna Civitillo, di Monica Leofreddi, i più simpatici, quelli di Leonoardo Pieraccioni: “Sette!!! Più dei capelli rimasti al babbooo!! Auguri Matteino”.