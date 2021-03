La dedica di Belen alla figlia, le bellissime foto con Antonino

E’ più bella che mai Belen Rodriguez in dolce attesa di sua figlia, ha già rivelato il nome scelto per la piccola, Luna Marì e le dedica tutto. Uno scatto spontaneo, Belen con l’abitino corto a fiori, gli stivali, i capelli legati e il volto pieno di luce. Posta la foto e scrive semplicemente: “Luna Marì e Belen”. Non le serve aggiungere altro, è la sua dedica alla bambina che tanto desiderava, alla sorellina del suo Santiago. La showgirl già immagina quando le farà le treccine, i vestitini che le farà indossare e tutta la dolcezza possibile delle serate in casa con i suoi amori più grandi. Tanti gli shooting a cui sta lavorando in questo periodo Belen con il pancino che ancora si vede poco. Non perde occasione per le foto con Antonino Spinalbese e anche quelle sono dediche per la loro piccolina.

BELEN LEGA IL SUO NOME A QUELLO DELLA FIGLIA PER SEMPRE

Tra una dedica e l’altra c’è ovviamente il piccolo Santiago che quando i suoi genitori si sono separati per la seconda volta ha dovuto superare un momento molto difficile. Adesso sono tutti sereni, felici, chissà se riusciranno anche ad avere una famiglia allargata come quelle che tutti desiderano ma in pochi riescono a costruire.

La figlia di Belen e Antonino Spinalbese nascerà in estate, sarà un momento magico con l’arrivo di Luna Marì. La Rodriguez ha già confidato che non vede l’ora che nasca perché perché anche se la maternità è magica lei non vive benissimo il corpo che si trasforma.

Come sempre non mancano gli haters ma appena può la Rodriguez risponde a tono, consapevole che le donne, soprattutto quelle belle, siano sempre giudicate per un nuovo amore, un altro addio. Nello studio di Verissimo ha chiesto di smetterla con questa differenza tra uomini e donne: “Siamo tutti liberi di poter cambiare idea”, da mamma vorrebbe cambiare un po’ il mondo per la sua bimba, magari già ci è riuscita.