Nuovo tapiro d’oro per Belen Rodriguez: è la più attapirata di sempre

Un nuovo incontro tra Valerio Staffelli e Belen Rodriguez. L’inviato di Striscia la notizia a quanto pare ha un debole per la bella show girl visto che si sta toccando il nuovo record! Per Belen infatti arriva oggi il tapiro numero 30: è lei ad aver ricevuto il maggior numero di tapiri nella storia di Striscia la notizia. Ma questa volta che cosa ha fatto? Per chi non lo sapesse, la showgirl argentina, incinta di cinque mesi, è finita al centro delle polemiche perché sabato era all’inaugurazione di un locale milanese, zona Lambrate, dove più di 400 ospiti hanno ballato senza mascherine e distanziamento. Belen ha già spiegato, prima ancora di prendere il tapiro, che lei era in quel posto per pranzo ma che è andata via subito dopo, avendo , visto che è incinta, bisogno di riposare e non resistendo troppe ore in piedi. La Rodriguez ha negato quindi di essere presente nel momento in cui si sono aperte le danze, e infatti ha sottolineato nelle sue dichiarazioni, che non esiste un solo video nel quale si vede perchè non c’era.

Ribadisce quindi la sua posizione anche a Staffelli, durante la consegna del tapiro: “Sono andata lì per pranzo. Ero seduta in una zona riservata e la mascherina l’ho tolta solo per mangiare e scattare qualche foto – ha detto lei intercettata a Milano -. Non ho visto la folla, perché sono andata via prima che la situazione degenerasse”. La bella argentina lo ha precisato anche davanti alle telecamere di Striscia la notizia, non ci sta a finire per l’ennesima volta in una polemica senza motivo.

Belen Rodriguez record di tapiri d’oro: è la più attapirata di sempre

Con 30 Tapiri d’oro ricevuti dal 2008 a oggi, Belen è la più “attapirata” della storia di “Striscia”, seguita da Rosario Fiorello (25 Tapiri d’oro) e Antonio Cassano (15 Tapiri d’oro). La consegna del tapiro d’oro nella puntata di Striscia la notizia in onda oggi 2 marzo 2021 su Canale 5.