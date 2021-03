L’ex di Arisa: “Anche io credo in Dio ma l’amore è per i coraggiosi” (Foto)

L’ex fidanzato di Arisa questa volta non resta in silenzio, dice tutta la sua verità o forse la racconta solo in parte, ma deve difendere se stesso, perché in realtà sembra che sia lui a soffrire di più (foto). Ieri abbiamo visto Arisa in lacrime a Domenica In, ha confessato di credere così tanto in Dio da attendere che le scelte arrivino da sole. Oggi la ritroviamo con lacrime finte, ironiche ma abbastanza fastidiose: nelle sue storie Instagram Arisa prende in giro chi si è commosso per il suo pianto con Mara Venier. A Domenica In non ha mai fatto il nome di Andrea e quando la Venier le ha chiesto se fosse lui a farla piangere, la risposta è stata che è una bella persona, che la fa ridere. Dal suo profilo Instagram Andrea Di Carlo non resta in silenzio.

ANDREA DI CARLO E ARISA: NESSUN MATRIMONIO

Non ci saranno più le nozze tra Arisa e Andrea Di Carlo e sembra che sia stata la cantante a decidere tutto. Lei non ha detto niente, ha pianto e basta, giusto non parlare della propria vita privata in tv ma nemmeno far pensare quello che non è.

Il post di Andrea sembra più una dichiarazione che un addio anche se poi il finale è di chiusura totale: “Se qualcuno mi avesse chiesto : cosa ti rende felice adesso ? Avrei risposto : lei , anziché delle lenzuola profumate” inizia così e prosegue: “Si anche io credo in Dio, ma esiste anche l’autodeterminazione nella vita che e’ quella che ci fa compiere scelte consapevoli e che rende progetti i sogni . Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome, io non sono Mina , io mi chiamo Andrea”.