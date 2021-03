Arisa torna single: Andrea Di Carlo arrabbiatissimo e mortificato

Era abbastanza chiaro che Arisa non volesse parlare della sua vita privata perchè qualcosa non stava andando nel modo giusto. Lo aveva fatto capire nella prima puntata di Domenica IN da Sanremo e lo ha confermato anche ieri da Mara, quando non ha mai fatto il nome del suo fidanzato e ha cercato di dribblare le domande della conduttrice. Un video mostrato da Mara Venier, che non immaginava probabilmente nulla della fine di questa relazione, ha mandato in crisi Arisa che è scoppiata a piangere, senza però voler dire nulla. Rivedendo le immagini più belle della sua breve relazione con Andrea di Carlo si è molto commossa. Ma sta di fatto che in modo esplicito non ha detto nulla della loro storia. Ha detto di aver commesso in passato tanti errori, di non aver saputo scegliere e di affidarsi a Dio. Ma a quanto pare, Andrea ha qualcosa da dire e lo fa dalla rivista Oggi che dal sito anticipa la rivelazione.

Altro che matrimonio, questa coppia non esiste più! Arisa è single e la rottura è probabilmente arrivata nei giorni sanremesi, forse anche prima, nonostante Andrea di Carlo fosse comunque al fianco della cantante, ne era diventato anche manager.

E’ finita tra Andrea di Carlo e Arisa: le parole del manager

Il manager raggiunto dai giornalisti della rivista Oggi ha fatto questa clamorosa rivelazione: tra lui e Arisa è finita. Dopo sei mesi di storia, Di Carlo racconta: «Sono deluso e mortificato». E ancora: «Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato». Tutti i dettagli dell’addio choc sul prossimo numero di Oggi in edicola, questa è solo una piccola anticipazione di quello che molti, avevano già immaginato.

Non ci resta che attendere un’eventuale conferma di queste parole da parte di Arisa.