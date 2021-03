Arisa in lacrime a Domenica In, perché sta così male? (Foto)

Già domenica scorsa Arisa ospite di Mara Venier a Domenica In aveva manifestato un malessere che combaciava poco con il festival di Sanremo ma sembrava del tutto in tema con la sua canzone (foto). Ospite anche oggi di Domenica In Arisa ha pianto, lacrime arrivate all’improvviso dopo avere parlato di questo maledetto covid, della sua paura, ma più che altro dopo avere visto le immagini con il suo fidanzato. “Brava, ce l’hai fatta a farmi piangere” ha commentato la cantante cercando di tenere dentro le lacrime. “Non mi piace piangere in tv… ma devo cantare, come faccio adesso. Io piango perché mi emoziono e non so perché”. La Venier è preoccupata che sia il suo compagno a farla piangere. E’ fidanzata con Andrea Di Carlo, sui social sorridono felici e lei conferma che è una persona che la fa ridere, che è una persona molto bella. Cosa succede quindi ad Arisa, perché quelle lacrime?

MARA VENIER LE OFFRE TUTTA LA SUA AMICIZIA

Arisa sta avendo un gran successo ad Amici, è felice per la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi; non può lamentarsi del suo festival; cosa sta accadendo quindi nella sua vita? Mara Venier le offre tutta la sua amicizia, le ripete che per lei c’è sempre, a qualunque ora, poi cerca di capire cosa è accaduto ma Arisa fa strani discorsi sulla fede.

Soffia il naso e confida che è molto credente: “Io mi affido al cielo, quello che il cielo vorrà per me sarà io non decide niente, aspetto che qualcuno faccia la scelta giusta per me perché io tante cose non le so, io non so tanto scegliere, preferisco che le cose arrivino e si compiano, io ho fiducia nel cielo e sarà così”. Piange ancora Arisa, chiede scusa a tutti per la sua emozione, poi racconta la sua serata ideale in questo periodo e nel suo racconto non c’è Andrea, ci sono i suoi genitori.