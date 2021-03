Gabriel Garko e Tommaso Zorzi la strana coppia su Chi e il gossip impazza

E anche oggi sui social non si parlerà d’altro! Il periodo d’oro di Tommaso Zorzi continua, e non solo per i suoi meriti televisivi. Lo abbiamo visto opinionista all’Isola dei famosi, lo abbiamo visto nella puntata de Le Iene di ieri con uno scherzo molto divertente e oggi lo ritroviamo sulla rivista Chi dove compare immortalato al fianco di Gabriel Garko. Si sa che la rivista Chi ha un occhio di riguardo per il vincitore del Grande Fratello VIP 5, del resto uno dei giornalisti del giornale di Alfonso Signorini, è strettissimo collaboratore di Tommaso Zorzi ( parliamo del sempre informatissimo Gabriele Parpiglia). Per cui se leggiamo sulla rivista Chi, di una “strana coppia” formata da Garko e Tommaso, dobbiamo per forza crederci. Sono informazioni di prima mano queste mica si scherza!

Ma che cosa ci fanno Tommaso Zorzi e Gabriel Garko insieme? Pare che tutto sia iniziato qualche giorno fa, dopo l’uscita dalla casa di Zorzi. Tommaso e Gabriel hanno chiarito quello spiacevole episodio accaduto in casa e da quel momento, hanno poi iniziato a sentirsi. Solo una bella amicizia o c’è anche dell’altro?

Gabriel Garko e Tommaso Zorzi: la strana coppia

Avevamo lasciato il nostro Gabriel Garko presissimo, forse persino innamorato di Gennaro ( o Gaetano) e ce lo ritroviamo forse single? Gabriel ha spiegato più volte che la sua vita privata resta tale e che non vuole raccontare i fatti suoi ma queste foto, come potrete capire, fanno parlare, e anche tanto. Non a caso anche oggi, il caro Zorzi è in tendenza sui social, in particolare su Twitter dove i suoi fans sono scatenatissimi e oggi si chiedono che cosa stia bollendo in pentola.

Sulla rivista Chi Tommaso e Gabriel vengono presentati come single, per cui tutto potrebbe succedere. E se anche non ci fosse una scintilla…Se ne parlerebbe lo stesso! Il mondo del gossip si sa, si nutre anche di questo chiacchiericcio e, fino a quando non fa male a nessuno, va anche bene così.