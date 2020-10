Gabriel Garko, la sua nuova vita ricomincia da Gennaro: le foto su Chi

Nella sua intervista a Verissimo, Gabriel Garko non aveva voluto parlare della sua vita privata con Silvia Toffanin, in quanto, spiegava, la storia che sta vivendo, è nata da poco tempo. L’attore inoltre ha aggiunto che è sempre stato molto riservato e il fatto di aver deciso di aprirsi finalmente, e fare coming out, non significa che adesso posterà sui social dettagli della sua vita privata o altro. Ma i paparazzi chiaramente in questi giorni lo seguono praticamente ovunque e sull’ultimo numero di Chi, sono state pubblicate le foto che mostrerebbero Garko in compagnia del suo fidanzato. Nel salotto di Verissimo aveva raccontato che c’è una persona nella sua vita ma si tratta di un uomo che ha conosciuto da poco. Spera che tutto possa andare bene ma la relazione è ancora giovane ed è presto per immaginare come andrà a finire.

Chi sia questo sconosciuto che ha rubato il cuore a Garko, lo rivela la rivista Chi, che becca i due insieme. Il fortunato si chiama Gennaro ed è stato immortalato mentre trascorreva del tempo in compagnia dell’attore e dalle foto, sembrerebbe anche di Eva Grimaldi.

UN NUOVO AMORE PER GABRIEL GARKO: ECCO GENNARO

23 anni, di origini napoletane, Gennaro vivrebbe in Brianza, e lavorerebbe in aeroporto, lontano quindi dal mondo dello spettacolo. I due sono stati avvistati mentre passeggiavano e prendevano un caffè.

La nuova vita di Gabriel partirebbe quindi da questa ritrovata serenità al fianco delle sue care amiche Eva e Imma, al fianco di Gennaro ma anche con tanta voglia di lavorare. Ci sarebbero grandi progetti, Garko sogna di fare il regista e di raccontare delle storie scritte da lui.

Dalla Toffanin aveva raccontato che per molti anni ha taciuto in merito alla sua omosessualità proprio perchè questo famoso sistema, imponeva alcuni dogmi inviolabili, come quello che un latin lover fosse necessariamente interpretato da un etero. Speriamo che tutto questo, nel 2020, non succeda più e che ci si basi sulla bravura dell’attore, non sulla sua sessualità.