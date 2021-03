Bella Thorne, dalla proposta di matrimonio alle nozze con Benji: tutti i dettagli

Bella Thorne e Benjamin Mascolo si sposano! A rendere la notizia ufficiale sono stati proprio l’attrice e l’artista attraverso i loro profili social. Per la gioia di tutti i fan che seguono davvero con grande affetto questa coppia che fa sognare tutti! Una storia d’amore da favola raccontata giorno per giorno sui social. “Lei ha detto di sì” ha così dato l’annuncio l’ex membro del duo musicale Benji e Fede. Nelle storie su Instagram, Bella ha anche mostrato l’anello che le ha regalato il suo futuro sposo per farle la proposta di matrimonio. E sempre sui social network, la coppia si è mostrata al settimo cielo, tra sorrisi raggianti e occhi che sembrano parlare chiaramente d’amore. Ma che cosa sappiamo sulle future nozze di Bella Thorne e Benji? Scopriamo qualcosa in più su questa amatissima coppia che presto quindi, andrà a nozze!

La storia d’amore tra Bella Thorne e Benjamin Mascolo era iniziata sul web quando l’attrice ha deciso di fare un commento al cantante e musicista. La Thorne ha commentato infatti un post di Benji con l’emoticon di un unicorno. Era il 2019 e da lì i due non si sono più separati mostrandosi sempre innamoratissimi e felici insieme. C’è da dire che spesso la coppia si è ritrovata al centro di alcune polemiche ma non questo non ha mai diviso il loro amore. “Lei è unica, è stupenda, ma non è perfetta. E io? Beh, io sono poco più che un disastro, un vagabondo che naviga in lungo e in largo in cerca di risposte. Eppure ci siamo incontrati per caso, a metà strada tra il mio percorso e il suo, e abbiamo deciso di camminare insieme mano per mano. Non è perfetto, ma è bellissimo così, e non lo vorrei in nessun altro modo“ è così che Benji ha descritto la sua Bella ai fan un po’ di tempo fa con una romantica dedica. E adesso l’annuncio del matrimonio.

Quando si sposeranno Bella Thorne e Benjamin Mascolo?

E’ troppo presto per rispondere a questa domanda ma i fan della Thorne e di Benji già vogliono sapere tutti i dettagli sulle nozze. Al momento B3nm, nome d’arte di Mascolo, è molto impegnato professionalmente visto che ha appena pubblicato il suo primo album da solita, senza quindi Federico Rossi, intitolato California. Immaginiamo che si potrebbe anche attendere la fine dell’emergenza covid 19 in modo da avere una bella festa, senza mascherine e senza incubo contagi ma anche per dare modo di scegliere agli sposi anche il posto in cui sposarsi! Saranno gli Stati Uniti o l’Italia la location di questo matrimonio così atteso?

Tutto top secret al momento ma vi terremo aggiornati.