La romanticissima dedica di Benjamin Mascolo alla sua Bella Thorne

Benjamin Mascolo e Bella Thorne sono una di quelle coppie da favola che fanno sognare. Il cantante partito dalla sua cameretta con video e canzoni d’amore, lei la star mondiale che vive in America. Chi avrebbe mai pensato che potessero stare insieme. E invece hanno scritto e stanno scrivendo, una delle storie d’amore più dolci di sempre, quelle che fanno sognare. E fanno sognare anche le parole che Benji ha dedicato alla sua meravigliosa fidanzata. Mascolo parla di colpo di fulmine, di favola con il vissero tutti felici e contenti, di cose difficili da ottenere ma, se si combatte per amore, tutto diventa possibile.

Ecco le parole del musicista sui social: