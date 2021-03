Chiara Ferragni a casa con Vittoria e Leone: inizia una nuova vita (Foto)

Con il ritorno a casa di Chiara Ferragni dopo la nascita di Vittoria inizia una nuova vita per i Ferragnez. Le foto appena pubblicate sui profili social di Chiara Ferragni e Fedez e ovviamente c’è in primo piano Leone. Adesso è il fratello maggiore e per mamma e papà dopo tutti i preparativi inizia l’ansia, scoprire se il primogenito è geloso della sorellina. Difficile non esserlo ma il primo passo di Vittoria è stato quello giusto: ha portato un regalo al fratellino, un pupazzo, Sonic. La Ferragni ha lasciato l’ospedale con sua figlia e tornata a casa ha trovato tanti palloncini rosa e un festone con su scritto “Benvenuta Vittoria”. Chiara è stanca ma in gran forma, soprattutto felice di potere coccolare entrambi i suoi figli.

IL REGALO DI LEONE ALLA SORELLINA

Anche Leone ha un regalo per la sua sorellina, un biglietto enorme per lei, con il suo nome, le bandierine e una coccarda. Tutto l’entusiasmo tra coccole e bacini dopo un po’ per Leone si ferma. Ha già dato più di un bacio a Vittoria e non ha intenzione di darne altri. Tutto normale, sarebbe strano il contrario. Fedez e Chiara Ferragni restano al settimo cielo, commentano che inizia per loro quattro una nuova vita.

Bellissima la foto condivisa dal rapper, tutti e quattro sul divano nell’attico milanese, uniti. La Ferragni non stacca gli occh dalla sua bimba che continua a tenere in braccio, Fedez invece si occupa di Leone che a sua volta guarda perplesso la sorellina. Già finito il tempo di “Sorellina ti aspetto con tanto amore”?