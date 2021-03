I Ferragnez lasciano l’ospedale: Leone pronto a conoscere la piccola Vittoria

E’ il grande momento per tutte le persone che seguono con grande affetto la famiglia Ferragnez! La piccola Vittoria, nata il 23 marzo 2021 sta benissimo ed è pronta per lasciare l’ospedale insieme a mamma e papà che sono stati al suo fianco in questi giorni! Ed è tempo di presentazioni. Ci vorrà ancora del tempo prima di incontrare le sue amate zie che in questi giorni sono impazzite sui social nell’attesa di vederla nascere. Ma intanto potrà incontrare per la prima volta ed essere coccolata, il piccolo Leone che è a casa ad aspettarla insieme al papà di Fedez! E’ tempo quindi di grandi presentazioni per il piccolo Lello che fino a questo momento è stato il principino di casa e che adesso si prepara ad accogliere la sua amata Vittoria. Dopo averla coccolata mentre era nel pancione di mamma, la vedrà per la prima volta. E tutti i fan della famiglia più seguita in Italia, non vedono l’ora di seguire sui social questo incontro.

L’arrivo della piccola Vittoria è stato accolto dai follower della coppia con grandissima gioia, milioni e milioni di visualizzazioni per i primi video della bambina, milioni di like per le prime foto della piccola Vittoria, una neonata in salute e meravigliosa.

I Ferragnez pronti per tornare a casa con la piccola Vittoria

Oggi li vedremo tornare a casa. E’ stata proprio Chiara Ferragni a raccontare che oggi lei, Vittoria e Fedez lasceranno l’ospedale e che presto il piccolo Leone incontrerà la sua sorellina.

Non ci resta quindi che attendere questo primo dolcissimo incontro tra il fratello maggiore e la piccola di casa.

Nel frattempo ecco per voi uno degli ultimi scatti della piccola Vittoria ancora in ospedale.