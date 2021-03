Chiara Ferragni mostra le prime foto di Vittoria e parla del parto (FOTO)

Non sono tardate ad arrivare le presentazioni della piccola Vittoria Lucia Ferragni. La sua prima foto è stata postata sui social da mamma e papà che insieme hanno annunciato al mondo che era arrivata la piccola, dopo qualche ora di attesa! Nella tarda serata del 22 marzo infatti, Fedez e Chiara Ferragni hanno lasciato la loro casa di Milano, salutando il piccolo Leone in trepidante attesa, e hanno raggiunto l’ospedale dove Baby V, che si era fatta tanto attendere, è nata! Il 23 marzo 2021 il grande annuncio: gli oltre 30 milioni di follower dei Ferragnez hanno scoperto che era Vittoria il nome scelto per Baby V! E le foto della piccola, postate sui social dai genitori, hanno fatto in poche ore il giro del mondo, diventando le più cliccate e le più commentate degli ultimi mesi. Milioni di “like” sui social per le prime immagini della piccola Vittoria e una gioia davvero grande per chi segue con affetto la famiglia Ferragnez! Oggi Chiara ha dato qualche informazione in più sul parco, anche per tutti i suoi follower che la seguono in tutto il mondo.

Saprete bene che Vittoria si è fatta desiderare! Chiara aveva anche pensato di dover subire il parto indotto visto che la bambina non ne voleva proprio sapere di nascere. Ma alla fine, come ha raccontato nelle sue storie instagram poche ore fa, tutto è andato per il meglio e la piccola è nata con un parto naturale. Ed è praticamente perfetta. Con le sue guanciotte rosse ha già conquistato il mondo intero e siamo pronti davvero a vederla nel suo primo incontro con Leone che l’ha già conosciuta, al telefono, e sembra essersi innamorato della sorellina!

Le prime foto di Vittoria Lucia Ferragni: sui social tutti pazzi di Baby V

Tre milioni di “like” solo sul profilo di Chiara Ferragni per la prima foto ufficiale, se così possiamo definirla, della piccola View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Le prime foto di Vittoria con mamma e papà

Il primo video di Vittoria e Chiara Ferragni

In una sola ora il video ha raggiunto quasi quota 1 milione di like