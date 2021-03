Costanza Caracciolo e Vieri festeggiano il primo compleanno di Isabel (Foto)

Un altro compleanno festeggiato in famiglia per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, oggi è il compleanno della piccola Isabel, la seconda figlia (foto). Primo compleanno per Isabel Vieri e la sua mamma anche per lei ha organizzato una piccola festa in casa, solo con la famiglia ma non sono mancati gli addobbi, i palloncini e tantissimi dolci. La bella giornata ha permesso anche di godere un po’ del sole grazie al terrazzo e sul suo profilo Instagram l’ex velina ha commentato felice di come tutto sia stato bellissimo anche questa volta nonostante il periodo un po’ triste. Costanza Caracciolo un anno fa è stata tra le prime mamme vip a dare alla luce la sua bimba in piena pandemia ma quando tutto era ancora più difficile perché non c’erano molte informazioni.

PRIMO COMPLEANNO PER ISABEL VIERI – LA GIOIA DI COSTANZA E BOBO

“A te che sei nata in un momento cosi tragico della nostra vita, è passato solo un anno, ma ricordo perfettamente quella giornata: il mio risveglio, il telefono che ha completamente cessato di funzionare, le strade completamente desolate e un silenzio fastidiosissimo…” il post della Caracciolo che ha ricordato quanto sia stato difficile quel momento.