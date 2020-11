Costanza Caracciolo e Bobo Vieri per la festa di compleanno di Stella hanno addobbato tutta la casa (Foto)

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri hanno organizzato una dolce festa di compleanno per la loro Stella che oggi compie 2 anni (Foto). Una torta bellissima con rose e dolcetti, i ciuffi di crema e il numero, gli auguri a Stella e c’è tutta la dolcezza del mondo già in una sola foto. Vieri e la splendida Costanza Caracciolo hanno pubblicato sui loro profili social gli scatti della giornata speciale, perché nonostante il brutto periodo i compleanni dei bambini vanno festeggiati sempre nel modo migliore. Pochissime persone in casa ma in compenso tanti palloncini, tante stelline e giochi per la piccola festeggiata. Stella Vieri sembra avere già una gran passione per la musica, tra i regali anche una batteria giocattolo che renderà più allegre le giornate di mamma e papà.

CHRISTIAN VIERI E COSTANZA CARACCIOLO BRAVISSIMI AD ADDOBBARE LE CASE PER LE FESTE

Il risultato è delizioso, con un po’ di impegno la coppia ha allestito tutto in modo perfetto e scherzando si propone sul mercato per questo nuovo lavoro. Stella felice tra le braccia di mamma e papà ha spento le sue due candeline e come sempre l’emozione più forte è della mamma con i suoi auguri social: “Mancano le parole per descrivere l’amore che provo per te, hai dato un senso alla mia vita, grazie perché ogni tuo sorriso mi fai morire d’amore.. Buon secondo compleanno amore mio! Ti amo Stellina” aggiungendo i versi di “A Te” di Jovanotti: “A te che sei il mio grande amore – Ed il mio amore grande – A te che hai preso la mia vita – E ne hai fatto molto di più – A te che hai dato senso al tempo

Senza misurarlo – A te che sei il mio amore grande – Ed il mio grande amore. Ti dedico tutto ciò che di bello, buono e gentile esiste in questa vita”.