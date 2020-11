Costanza Caracciolo, che disastro: Stella ha rovinato il tappeto appena comprato (Foto)

Con due figlie piccole in casa Costanza Caracciolo ha fatto un acquisto sbagliato, un tappeto bellissimo ma dal colore chiarissimo (foto). La Caracciolo lo mostra in foto prima e dopo il disastro ma sicura di avere fatto un errore. Il tappeto grigio chiarissimo è perfetto per il suo salone, morbidissimo già solo a guardarlo ma non è durato nemmeno 24 ore. Il tempo di mostrarlo bellissimo sul suo profilo social e un attimo dopo sua figlia Stella l’aveva già sporcato. Non è poi colpa della sua bimba, che per quanto vivace è ancora troppo piccola per fare attenzione a quel tappeto. Cosa è successo? Costanza Caracciolo mostra la macchia causata dal succo di mirtilli, il danno è grave ma si arma subito di sgrassatore e spugnetta. Poco dopo strofina di qua e di là il tappeto è bagnato ma sembra che asciugandosi potrebbe essere meno grave del previsto. Nemmeno lei dà colpa a sua figlia Stella, ironizza sul fatto che non ha pensato che è mamma di due bimbe piccole e che una è piuttosto vivace.

COSTANZA CARACCIOLO CON IL DETERSIVO GIUSTO SALVA IL TAPPETO

La Caracciolo ha atteso ancora un po’ e tutto sommato le macchie restano ma non così evidenti. Di certo se ne aggiungeranno altre e magari così si vedranno ancora meno. Quanto durerà nel suo salone il tappeto appena comprato?