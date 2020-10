Costanza Caracciolo festeggia la figlia nata durante il lockdown ma scoppia la polemica (Foto)

La piccola Isabel, la figlia di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, ha appena compito 7 mesi e la sua mamma l’ha festeggiata sui social. Con una foto del giorno del suo battesimo la Caracciolo voleva sottolineare che i bimbi nati come Isabel, durante il lockdown, rappresentano la speranza, la luce in un periodo che è stato buio e che è tornato. Ed è proprio il periodo difficile che è appena tornato ad avere fatto scattare la polemica. Secondo molti follower la vita è ben più semplice per Costanza Caracciolo che può contare su un bel po’ di soldi in banca. Sono le parole usate da una delle follower della bellissima mamma, parole approvate da altri follower. La moglie di Vieri non ama di certo le discussioni, desiderava anzi dare forza agli altri, mettersi dalla parte di chi fa rinunce maggiori.

IL MESSAGGIO DI COSTANZA CARACCIOLO NON E’ PIACIUTO A TUTTI

“Tu e tutti i bimbi nati “in quel periodo” siete stati per tutti noi simboli di luce e speranza.. .Oggi a 7 mesi di distanza, purtroppo ricadono tutte quelle piccole certezze che pensavamo di aver riconquistato, il mio pensiero va a tutti coloro che purtroppo ci rimetteranno ancora una volta se non peggio, in un modo o in un altro…” non sono certo parole sbagliate quelle di Costanza ma è anche vero che molte persone sono in difficoltà da tempo.

“Se ne sentono tante, forse troppe… quello che penso è che tocca usare il cervello , non di certo rispondere con la violenza, che in nessun caso può mai essere giustificata.. le ore di libertà ci consentiranno di farci riflettere (ancora un volta) quando “saremo costretti” a stare a casa, la prima volta evidentemente non ci ha cambiati abbastanza, speriamo questa seconda volta possa servire quanto meno ad evitare ulteriori danni..” ha proseguito Costanza Caracciolo aggiungendo: “Personalmente non credo parlerò più di questa situazione, ma contribuirò di sicuro se fosse necessario a sfruttare i miei social per comunicazioni che possano servire a tutti, qui il nostro compito sarà quello di cercar di portare un sorriso e un po’ di spensieratezza per quanto sia possibile – per poi concludere – Onore a tutti quelli che non perderanno la speranza e non smetteranno mai di sognare”.

Ed è stata forse l’ultima frase a scatenare la polemica: “Io ti stimo ma è facile parlare e stare calmi con migliaia di euro in banca” il commento di una follower a cui l’ex velina ha risposto: “Non mi va di fare polemica”.