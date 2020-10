Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, per il battesimo di Isabel mostrano solo una foto e poche parole

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri hanno festeggiato il battesimo della piccola Isabel, la secondogenita. Solo una foto condivisa da entrambi e le stesse parole sui rispettivi profili social, la coppia continua a proteggere in ogni modo la vita privata e soprattutto le bambine. L’ex bomber e l’ex velina di Striscia la notizia posano bellissimi e felici dopo l’emozionante cerimonia in chiesa per il battesimo di Isabel. I volti delle piccole sono coperti da un’emoticon a forma di unicorno e il loro grazie va alle persone che hanno condiviso con loro un giorno così importante. Isabel è nata lo scorso aprile, in un periodo per niente facile non solo per Costanza Caracciolo ma per tutte le mamme in dolce attesa e pronte al parto durante l’emergenza coronavirus. Stella e Isabel tra le braccia di mamma e papà e il fine settimana per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo è stato meraviglioso.

VIERI E COSTANZA CARACCIOLO TORNANO ALLE LORO PASSEGGIATE

Camminare è il loro modo per tenersi in forma insieme, ovviamente fanno anche altro, ma sui social mostrano il loro dolce e faticoso momento insieme. “Ieri è stato il Santo Battesimo della piccola Isabel. Grazie a tutti per i tantissimi messaggi di auguri e affetto che avete dimostrato e grazie alle nostre famiglie, alla madrina e al padrino e alle persone che hanno reso così speciale questa giornata” ed entrambi hanno condiviso lo stesso identico post ma senza rivelare chi fossero il padrino e la madrina della piccola.

Un’altra occasione per spegnere i riflettori di cui non hanno bisogno e per proteggere la loro famiglia nata da pochi anni ma già così piena d’amore. Costanza e Christian Vieri non desiderano che il gossip entri nelle loro vite e a maggio hanno anche denunciato, giustamente, coloro che hanno pubblicato le foto non autorizzate di Stella. Cuoricini ed emoticon dolci coprono sempre i volti delle loro figlie.