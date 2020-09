Costanza Caracciolo dimagrita, risponde a una mamma che non riesce a perdere peso (Foto)

E’ bellissima come sempre Costanza Caracciolo ed è dimagrita dopo la seconda gravidanza; posa in bikini celeste sul divano di casa con accanto la sua bimba più piccola (foto). Treccine, make up, magari anche qualche filtro ma chi non li usa. Tanti i complimenti per Lady Vieri che tra le fan ha tantissime donne e una di loro si complimenta con lei perché in pochi mesi è tornata in gran forma. In piena estate c’è stato invece chi ha criticato Costanza Caracciolo perché ancora con il peso delle due gravidanze. La showgirl è sempre andata avanti fiera di avere avuto due bimbe a poca distanza l’una dall’altra spiegando che si stava godendo la maternità e che per la dieta e dimagrire c’era tempo.

COSTANZA CARACCIOLO LA SUA DIETA E LO SPORT

“Ciao, sei dimagrita, sei stupenda. I o ho un bimbo di 2 anni e una di 4 e sono ancora un cesso… Potresti dirmi cosa mangi durante la settimana ti prego, vorrei provare a perdere peso ma non ho la possibilità economica di fare sport ne di un dietologo” le ha scritto una follower sperando in una dieta e consigli preziosi. Costanza Caracciolo non l’ha delusa, ha risposto: “A dirti cosa mangio farei un grosso errore perché ogni fisico è a sè, e io sono seguita da un professionista però posso consigliarti di fare sport a corpo libero, è gratis, basta seguire qualche video, se hai pazienza arriveranno a breve dei mini video miei che potranno aiutarti e poi piano piano vedrai che tornerai in forma”.

Costanza Caracciolo quindi sta preparando un po’ di sorprese e nuovi video per le follower, consigli sugli esercizi da fare per dimagrire o restare in forma.

L’estate sta finendo, le vacanze sono terminate, è tempo di tornare al lavoro, anche quello di influencer.

