Michelle Hunziker fa gli auguri a Tomaso Trussardi, oggi è il suo compleanno (Foto)

Michelle Hunziker riprende la scena, gli auguri a Tomaso Trussardi con una rosa rossa, simbolo del loro amore e della passione che li lega (foto). Oggi il “Truss, come lo chiama Michelle, compie 38 anni e si festeggia sul terrazzo di casa a Bergamo. E’ il festeggiato a occuparsi del pranzo oggi, immaginiamo un barbecue, la passione del marito di Michelle Hunziker. “38… mi stai raggiungendo” ride soddisfatta la showgirl e Tomaso non ha dubbi: “Invecchiare è l’unico modo per non morire, non ce ne sono altri”. Una dichiarazione d’amore dopo l’altra al suo maritino che riempie di complimenti e il tutto finisce tra le storie di Instagram.

GLI AUGURI DI AURORA RAMAZZOTTI A TOMASO TRUSSARDI

Una famiglia allargata bellissima e arrivano anche gli auguri di Aurora Ramazzotti che mostra due scatti con il secondo marito della mamma: “Auguri Maso, stamo sempre a magnà” sono i simpatici auguri per lui che adora il cibo almeno quanto lei e che spesso vengono immortalati dai fotografi mentre mangiano

Il mondo di Tomaso Trussardi non è lo stesso mondo di Michelle Hunziker, infatti lui si imbarazza ancora una volta mentre sua moglie riprende i suoi auguri, sa che posterà tutto sui social, resiste pochi secondi e poi ferma tutto con un bacio a Michelle.

E’ in gran forma Trussardi, affascinante anche con il grembiule scuro. Anche per lui secondo compleanno in piena pandemia ma non ha certo molti motivi per lamentarsi della vita. La coppia sta insieme dal 2011, dieci anni in cui hanno superato anche momenti difficili. Così diversi è così perfetti l’uno per l’atra. Si sono sposati nel 2014 quando era già nata da un anno la loro prima figlia, Sole. Nel 2015 è nata Celeste e intanto anche i cani sono diventati tre.