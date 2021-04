Damiano Carrara: brutta caduta per la fidanzata che si è fratturata una vertebra (Foto)

Un bruttissimo incidente per la fidanzata di Damiano Carrara: Chiara è caduta, ha battuto la schiena a terra in modo molto violento riportando conseguenze che adesso la costringono a letto, ferma (foto). Lo chef ha raccontato tutto ieri tra le sue storie Instagram, ha spiegato cosa è successo e che sono rimasti tutta la giornata in ospedale. Alla fine Damiano Carrara è riuscito a portare la sua fidanzata a casa, sarà lui a occuparsi di tutto, sollevato perché le può stare accanto. In ospedale sarebbe rimasta da sola in questo periodo e per Chiara tutto sarebbe stato più complicato. Mentre racconta tutto Damiano è in camera con lei che è distesa sotto le coperte, ferma sul letto, ha una vertebra fratturata.

DAMIANO CARRARA RACCONTA L’INCIDENTE DELLA FIDANZATA

“E’ cascata a terra e ha picchiato la schiena molto molto forte e infatti si è fratturata una delle vertebre”. Sa che poteva andare molto peggio ma per fortuna non ha battuto la testa. “Siamo stati tutti il giorno in ospedale” e adesso ci vorrà tanto riposo. Con la coppia c’è anche il cagnolino Paco: “Siamo andati a prendere tutte le medicine che servono”. Spera ovviamente si risolva tutto il più presto possibile e Chiara dopo avere salutato tutti ha commentato con una battuta amara: “Un bel busto e non ci si pensa più. Ciao a tutti” strappando un dolce sorriso al suo fidanzato che ha così dato la buona notte a tutti.

E’ di poche settimane fa l’annuncio delle nozze, una notizia che è arrivata a sorpresa per tutti, il loro amore l’hanno sempre tenuto lontano dai riflettori e continuano a farlo. Questa notizia però andava data e immediato è arrivato il sostegno di tutti per Chiara.