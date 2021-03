Damiamo Carrara dopo il sì presenta a tutti la sua compagna (Foto)

Damiano Carrara è pronto per il matrimonio con la sua bella e dolce Chiara. Con una foto ha annunciato le nozze, la sua compagna ha detto sì e lui al settimo cielo lo rivela a tutti. Una foto di famiglia, perché loro già lo sono con il cane che lei coccola sempre. In genere Damiano Carrara condivide le sue creazioni, i suoi traguardi nel lavoro, ben poco della sua vita privata, ci ha messo tanto prima di rivelare chi fosse la sua compagna. Per questa occasione però tutto cambia, l’annuncio del matrimonio andava fatto. Adesso continuerà a proteggere la sua vita, il suo amore, lasciando tutto fuori dallo schermo della tv e dai social.

L’EMOZIONE DI DAMIANO CARRARA PER IL MATRIMONIO CON LA SUA CHIARA

“Ha detto sì!” ha esclamato sul suo profilo social. “Sapete che amo condividere con voi tutti i miei traguardi, le creazioni, le scoperte e le gioie che questo lavoro mi regala. Al contrario sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv”.

Così lo chef più bello annuncia le nozze, parla di famiglia e spezza definitivamente un bel numero di cuori.

“Adesso però ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli…in fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare”. E’ il suo momento più felice, ringrazia tutti, i commenti per lui sono tantissimi tra congratulazioni e teneri messaggi di invidia per lei.

Tra i tanti a fargli gli auguri Benedetta Parodi, Marco Bianchi, Andrea Mainardi, insomma tutto resta tra emozioni e ricette.