La fidanzata di Gilles Rocca lo ignora sui social: niente foto o dediche per fare il tifo

Da qualche ora si parla molto sui social del fatto che Miriam Galanti, la fidanzata di Gilles Rocca, non abbia nessuna foto insieme all’attore sul suo profilo Instagram. Secondo i più attenti in realtà Gilles e Miriam non si mostrano molto sui social insieme. L’attrice in particolare avrebbe un profilo molto studiato, quasi artistico. Si mostra da sola, sul set o nella sua vita di tutti i giorni ma non ci sono foto di coppia insieme al suo Gilles. Molti fan dei due fidanzati hanno però fatto notare che non si tratta di una scelta recente e che Miriam non ha cancellato nessuna foto dal profilo. Non ha cancellato quindi nessuna immagine che la ritrae al fianco del suo fidanzato, semplicemente queste foto non ci sarebbero mai state. Non avendo “frequentato” molto il profilo di Miriam, non sappiamo se prima ci fossero o meno, ma non si può certo fare a meno di notare le differenze di atteggiamento da parte dei due.

Silenzio social da Miriam Galanti: nessun sostegno per Gilles Rocca

Se infatti Gilles continua a frantumarci i cocomeri, nominando Miriam praticamente ogni secondo dall’Honduras, lei lo ignora completamente. Non una parola sui social, non una storia per tifarlo. Il nulla cosmico. Cosa che forse ha fatto anche durante Ballando con le stelle, per carità ma c’è da dire che durante quel programma, Gilles a stenti aveva fatto il nome della sua fidanzata, che tutelava con grande amore. Da quando è sull’Isola dei famosi 2021 lo sentiamo in continuazione, una fissa che sta stufando davvero tutti. Anche perchè capirete bene che anche gli altri concorrenti hanno genitori, figli, mariti, mogli, compagni, dall’altra parte del mondo ma non ci ossessionano come sta facendo Gilles Rocca.

Il naufrago dovrebbe imparare dalla sua fidanzata, che va avanti facendo finta di nulla, come se neppure lo conoscesse questo Gilles. Non sarebbe male come idea, forse inizierebbe a diventare meno pesante, perchè davvero così, non si regge.

Staremo a vedere, per ora Miriam latita sui social, latita in studio e non ha ancora mandato un pensiero per il suo Gilles Rocca ma questa potrebbe essere una scelta comprensibile di chi non vuole entrare in queste dinamiche e preferisce farsi ricorda per meriti e ruoli, più che per partecipazioni.