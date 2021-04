L’insostenibile pesantezza di Gilles Rocca sull’Isola 2021

Vi rendete conto che in fondo è colpa di Bugo e Morgan se Gilles Rocca, colui che doveva essere uno dei favoriti per la vittoria all’Isola dei famosi 2021, è in Honduras? E pensare che a Ballando con le stelle aveva fatto uno show straordinario, arrivando persino a vincere. Aveva dimostrato la sua grande bravura, la sua complicità con la maestra ( non senza iniziali difficoltà) ed era anche molto amato dal pubblico a casa. Per vincere un programma come Ballando con le stelle devi piacere e non puoi solo essere ricordato come il fonico bono che si vedeva alle spalle di Morgan mentre cercavano tutti Bugo ecco…Dalle stelle alle stalle verrebbe da dire perchè Gilles Rocca ormai non si sopporta davvero più. E non ci si può giustificare ogni volta con la questione del cibo: anche gli altri non mangiano ma sono abbastanza lucidi, non offendono, non aggrediscono. Non solo, Gille Rocca ha anche un’altra abilità, quella di provare a rigirare la frittata come meglio crede; pensiamo alla puntata di ieri, nella clip lo sentiamo dire che “non mangerò più niente di quello che ha cucinato Fariba” come se fosse il male, del resto in più occasioni l’ha paragonata a qualcosa di satanico. Poi quando è chiamato in causa da Giulia Salemi, figlia di Fariba, diventa agnellino mansueto: “no ma io con tua mamma ci parlo, le chiedo come sta”…Ok perfetto, la coerenza.

Ovviamente la perla della serata che ci dimostra tutta l’insostenibile pesantezza di Gilles Rocca è stata regalata in occasione della prova. Ora abbiamo letto sui social commenti di persone che puntano il dito contro la produzione. Gilles fa l’attore, ha baciato, come ha raccontato per sua stessa ammissione, decine di donne sul set ed è stato anche protagonista di scene di sess0. Quale sarebbe stato il problema nel dare un bacio sott’acqua a Francesca Lodo? Nessuno.

Gilles Rocca ormai davvero alla canna del gas

Il pubblico non lo sopporta più anche perchè oltre a parlare h24 della sua fidanzata, cos’altro ha fatto? Ha regalato una serie di perle di saggezza memorabili. Oltre all’ululato, ai versacci, all’aggressività, lo ricorderemo per perle come “sono una femminuccia ormai piango sempre, sono diventato una Barbie, adesso mi vesto di rosa“. Ecco non c’è bisogno di andare oltre perchè da queste frasi si capisce tutto quello che Elisa Isoardi con parole molto gentili ha provato a spiegare per settimane. Peccato che lei sia fuori e lui dentro.

Ricordiamo tra l’altro che in Honduras non ci sono catene legate a palme e cocchi. Chi vuole tornare a casa è libero di farlo, e forse Gilles dopo alcune cose dette ieri, visto che ha manifestato il suo malessere, farebbe meglio a pensarci.