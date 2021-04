L’Isola dei Famosi 2021: Gilles Rocca attacca la produzione e svela un retroscena shock

L’Isola dei Famosi 2021 ha fatto il salto dello squalo e adesso, con quella poca carne ancora al fuoco, sta cercando di portare il racconto del reality show su altre strade. Una di quelle strade che llary Blasi e soci stanno cercando di calcare è quella delle gelosie e delle love story (o presunte tali) che potrebbero scoppiare attorno ai naufraghi in gara. Per questa ragione, nella puntata del 26 aprile 2021, Massimiliano Rosolino ha accompagnato a Playa Palapa tre coppie di naufraghi che si sarebbero dovute sfidare nel darsi un bacio sulle labbra restando in apnea sott’acqua. Le coppie costruite dagli autori del reality sono state le seguenti: la fidanzatissima Vera Gemma con l’affascinante Matteo Diamante, il già fidanzato Gilles Rocca con Francesca Lodo e i due scapoli Awed e Manuela Ferrara.

Appena è stata spiegata la prova alla tre coppie, Gilles Rocca ha preso parola spiegando che non avrebbe partecipato: “Questa prova non la faccio, Ilary. Perché? Perché non ho voglia di farla. La cena a lume di candela che mettete in palio la farò con l’amore della mia vita. Io non sono sul set e questa non è una recita […] E non è questione del fatto che Miriam possa essere gelosia: sono io che non ce la faccio”. Da studio hanno provato a convincerlo, ma Gilles Rocca è stato irremovibile: “Ribadisco che non dico no per la mia fidanzata Miriam ma non sto bene a livello mentale perché poi questa cosa mi darà fastidio in futuro…“. Ma lo sfogo del naufrago non è di certo finito qui.

L’Isola dei Famosi 2021: Gilles Rocca attacca la produzione del reality

Rientrati in palapa, l’argomento è stato toccato una seconda volta a causa di una crisi di pianto di Francesca Lodo, che premeva di voler partecipare alla gara di apnea anche con un altro partner (cosa che la produzione le ha negato). Prima aprire il collegamento Italia – Honduras, Gilles Rocca ha spiegato ad Andrea Cerioli la ragione esatta per cui si è rifiutato di partecipare al gioco: “Io in questo momento con la capoccia sto sempre in bilico… pensa poi tutti i commenti che avrebbero fatto sotto, e da casa... Bacio sulla guancia? No, loro chiedevano per forza un bacio sulle labbra e a bocca aperta”.

L’attore viene nuovamente pungolato da Ilary Blasi e lui si vede visto costretto a rispondere a tono: “Qui a L’Isola dei Famosi è tutto artefatto. Io come attore ho baciato moltissime donne per mestiere, ho fatto film con scene di sesso anche abbastanza importanti… Io in questo momento non ho l’integrità mentale di farlo. Ah Ilary, voi dallo studio siete tanto bravi a parlare.: venite qui, provateci e poi vi fate gli applausi! Che devo fare? L’ipocrita? Accettare e poi starci male domani e dopo domani?“.

Gilles Rocca ha promesso di volersi far perdonare agli occhi di Francesca Lodo e per farlo le ha promesso la sua razione del giorno di riso. Tommaso Zorzi è entrato in quarta con un suo intervento abbastanza discutibile, paragonando la spaghettata in palio nella prova da mangiare in fretta e furia con la razione di riso da mangiare con comodità su Playa Reunion. Un affermazione leggera che Gilles Rocca riprende svelato un retroscena shock: “Fidati che quei 150 grammi di pasta mangiarti veloce a strozzarsi sono stati vomitati da tutti nelle prove ricompensa. Sono scappati tutti in bagno. Hanno vomitato tutti. E questa cosa non va bene. Fidatevi. Mangiare tanto in così poco tempo non va bene. Non diciamo solo le cose che vi vanno bene a voi”. Alla suddetta affermazione, Ilary Blasi ha glissato cambiando argomento. Udibile chiaramente, invece, è stato il commento scocciato di Tommaso Zorzi a margine della discussione: “È insopportabile”.