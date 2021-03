L’Isola dei Famosi 2021: Gilles Rocca sotto accusa, naufraghi lo mandano persino al televoto

Non è stata una puntata facile per Gilles Rocca: il vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle ma ora naufragato fra i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021. L’aitante attore è stato al centro di alcune segnalazioni che lo hanno messo in cattiva luce nel corso del dibattito che si è aperto in palapa nel corso della puntata del 25 marzo 2021.

La prima a puntare il dito è Daniela Martani: la ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato di aver subito in maniera piuttosto negativa una sgridata che Gilles Rocca le ha rifilato. Motivo di questa piazza è stata il continuo ribadire del regime alimentare vegano che la donna sostiene fermamente, anche fra i naufraghi del reality di Canale5. Ma Daniela Martani ha spiegato di aver accusato il colpo per un motivo particolare…

L’Isola dei Famosi 2021: Gilles Rocca sotto accusa

Daniela Martina spiega che l’aggressività che Gilles Rocca ha avuto nei suoi confronti le ha fatto ricordare il suo triste passato: “Gilles ha un’aggressività nei miei confronti che non riesco a capire, quando mi parla è aggressivo e mi ferisce particolarmente perché ho vissuto una cosa simile in famiglia e preferisco che mi si parli in un altro modo“. La donna l’ha annunciato nel pieno di una commozione. Daniela Martani all’Isola dei famosi 2021: piovono critiche sui social

Elettra Lamborghini interviene da studio per far notare anche i bruschi modi con cui Gilles Rocca si è interfacciato con Miryea Stabile: “Ah, e tu ti chiami?!” ha esclamato appena la Pupa ha provato ad entrare nella discussione.

L’attore ha preso le distanze dalle varie accuse e ha fatto le sue scuse a Daniela Martani: “Se ti ho ferita, ti chiedo scusa. Mi spiace vedere una donna piangere […] Io so quanto bene le ho voluto e cosa ho fatto per farla integrare quindi mi chiedo perché mi dice certe cose”. Poi però parte all’attacco: “Lei non fa parlare, non ascolta, mi irrita. Non voglio fare questi teatrini. Dice che faccio parte di un clan ma io sono un cane sciolto. Non c’è una clip in cui parlo male di lei e sentirmi dire che ho fatto giochetti o che ho fatto il bullo mi ferisce. Non lo accetto”.

Del carattere un po’ strano di Gilles Rocca ne ha parlato anche Awed durante le nomination segrete, spiegando che da un paio di giorni ha sentito che fra i due si è alzata una cortina di antipatia che però non riesce concretamente a spiegarsi. Fatto che devono aver notato anche altri tant’è vero che Gilles Rocca è finito fra i naufraghi più nominati della settimana e ora rischia l’eliminazione.