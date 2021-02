Daniela Martani all’Isola dei famosi 2021: piovono critiche sui social

La scelta di Mediaset di far naufragare Daniela Martani in Honduras? Imbarazzante, permetteteci. Ma non è una novità per chi ci legge su queste pagine. E’ imbarazzante vedere la Martani anche nei programmi in cui si parla di covid 19, sentirla dire che la mascherina non serve, che il virus non esiste e via dicendo ( ricordiamo una delle tante cose da lei dette e scritte: «Quelli che continuano ad affermare che la Sardegna è la nuova regione focolaio d’Italia mentono spudoratamente. Sapete che io non sono proprio ligia nel seguire le indicazioni ministeriali di prevenzione, quindi mascherina indossata il meno possibile e nessun gel sanificante» ). L’abbiamo ribadito negli ultimi mesi, sottolineando tutte le cose che la Martani diceva in tv per poi essere smentita da conduttori e opinionisti in tutte le salse ( ma i conduttori erano gli stessi che la invitavano nei loro programmi, quindi complici dell’imbarazzo). E adesso da vip, sbarca anche sull’Isola dei famosi 2021. Il nome della Martani era trapelato da settimane, e le critiche non erano mancate. Abbiamo davvero sperato che si trattasse di una indiscrezione che non avrebbe poi trovato conferma e invece…

Da quando sui social è stata postata la foto della Martani in quanto naufraga, le critiche per chi ha scelto questo concorrente per l’Isola dei famosi 2021, non sono mancate.

Daniela Martani all’Isola dei famosi 2020: pioggia di critiche sui social

La Martani, negli ultimi anni, è stata ospite in tv, per le tante provocazioni fatte. E qui non si sta a commentare la sua scelta di essere vegana, animalista. Sono tutte cose che nessuno si permetterebbe mai di criticare, a meno che non te ne esci con frasi come quella usata per Amatrice che, in quanto patria del guanciale, allora per il karma, ecco il terremoto…

I telespettatori che si aspettano leggerezza dall’Isola dei famosi, si aspettano anche un cast degno di tale nome ed è comprensibile che da più parti arrivino commenti non di certo incoraggianti in merito a questa scelta. Ma così è andata, e non possiamo farci molto.

Tra i commenti più gentili sui social, quelli di questo tenore: “Ottima motivazione per non guardarla… e che si licenzi subito l’addetto alle selezioni.“

E ancora: “Lei ha fatto una brutta propaganda anticovid , scellerata che non rispetta le regole..La premiate anche? Non ho parole !!Isola siete caduti in basso ! State peggiorando come leiiii.”