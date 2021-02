Angela Melillo all’Isola dei famosi 2021: dopo la Talpa vuole vincere anche in Honduras

Forse non tutti se lo ricordano ma Angela Melillo, protagonista dell’Isola dei famosi 2021, può vantarsi della vittoria di uno dei reality più amati di Mediaset. E per chi lo avesse dimenticato, a poche ore dallo sbarco in Honduras, la Melillo ricorda le sua gesta nel reality che tanto aveva conquistato il pubblico di Mediaset. Angela è una delle naufraghe ufficiali dell’Isola dei famosi 2021 in partenza il 15 marzo su Canale 5. «Affronterò quest’avventura con la caparbietà con cui ho vinto la prima edizione de La Talpa, ma con una consapevolezza nuova. Oggi mi sento una donna diversa che ha avuto il coraggio di fare scelte radicali nel corso di questi anni, attraverso le quali ho potuto fare tesoro del migliore degli insegnamenti che la vita possa regalare: essere gentili sempre e imparare ad ascoltare gli altri senza mai giudicare, cercando di capire in modo empatico».

Angela Melillo concorrente ufficiale dell’Isola dei famosi 2021

Carica come non mai, pronta a viversi l’avventura su L’Isola dei Famosi fino in fondo, con queste parole Angela Melillo saluta la sua amata Roma, dove resteranno ad aspettarla sua figlia Mia, il suo grande amore Cesare e il piccolo maltesino Lexino.

In valigia c’è tutta la forza di cui è capace e con cui l’attrice partirà alla conquista delle spiagge dell’Honduras. Una vita, quella di Angela, trascorsa sotto i riflettori tra danza e scarpette da punta, copioni teatrali e telecamere mai spente, pronta a ri-partire per l’Honduras come una vera e propria #iconblondie, hashtag che accompagnerà la comunicazione social dell’artista durante i suoi giorni da isolana, seguito da #biondasempresvampitamai, mirato a scardinare lo scontato luogo comune che accompagna solitamente le donne dalla chioma bionda.

In passato l’artista ha trionfato nel programma La Talpa, alla sua primissima edizione, reality in cui senza remore, ha mostrato tutta la sua forza affrontando una sfida dopo l’altra e guadagnando così la vittoria. Per Angela Melillo questa sarà un’esperienza che affronterà tenendo conto di un percorso, anche introspettivo, che l’ha portata a essere la donna che oggi vediamo.

«La mia sarà un’Isola speciale. Sono pronta a mettermi in gioco, a mostrarmi per ciò che sono, ad affrontare le sfide e a cercare di vincerle. Sono abituata alla fatica fisica e alla disciplina, me lo hanno insegnato la danza classica e la televisione, che ho avuto la fortuna di fare accanto a tanti grandi pigmalioni dello spettacolo. Oggi sono ancora più forte e l’idea di misurarmi sulle spiagge dell’Honduras potrebbe anche essere un diverso bagaglio di esperienza. Chi mi guarderà da casa spero possa riconoscersi nella passione, l’impegno e leggerezza con cui affronterò le sfide di questa nuova avventura sull’isola, mettendo sempre il cuore e la consapevolezza che ho maturato durante il mio lungo percorso artistico e televisivo».

Appuntamento quindi al 15 marzo 2021 con la prima puntata dell’Isola dei famosi 2021. In studio Ilary Blasi con Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi nel ruolo di opinioniste.