L’Isola dei Famosi 2021: Paul Gascoigne ritirato per infortunio e accusato di furto dalla produzione

A L’Isola dei Famosi 2021 si sta verificando qualcosa di mai accaduto nelle precedenti edizioni del reality show: il numero dei concorrenti che hanno abbandonato il programma in qualità di ritirati ha superato il numero di concorrenti eliminati dal televoto. Incredibile ma vero: oltre ai quattro ritiri tecnici Visconte Ferdinando, Beppe Braida, Brando Giorgi, Elisa Isoardi e i tre ritiri a Playa Esperenza, si aggiunge un ulteriore ritiro per questioni di salute. A lasciare il programma nella puntata del 22 aprile de L’Isola dei Famosi 2021 è l’ex calciatore Paul Gascoigne.

L’annuncio è stato fatto dalla conduttrice nel corso della puntata infrasettimanale del giovedì sera a seguito dell’ennesima problematica scoperta alla sua spalla già lesionata da un precedente infortunio. Per questa ragione, il naufrago era già stato trasportato in un hotel da cui si è poi collegato con lo studio di Cologno Monzese. I suoi saluti, però, sono stati anche l’occasione per una rivelazione davvero infamante…

L’Isola dei Famosi 2021: Paul Gascoigne ritirato, ruba in hotel?

“Mi dicono che nelle ultime ore, oltre che Gazza, sei diventato anche Gazza Ladra…“: ha chiosato Ilary Blasi a Paul Gascoigne nel corso del collegamento. L’insolito lancio è dovuto al fatto che l’ex calciatore è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell’hotel in cui alloggia mentre rubava qualcosa dalla reception. Dalle immagini a circuito chiuso che portano il sottopancia “oficina recepcion” (ovvero “ufficio reception, in italiano), scorgiamo Paul Gascoigne che mette le mani sul bancone arraffando qualcosa… Ma non è tutto.

Perché il bottino di Paul Gascoigne non era abbastanza ghiotto. Tant’è vero che l’uomo continua il suo giro nel buio della reception per rubacchiare anche qualcos’altra, contenuto in una specie di armadietto – frigobar presente sempre nella hall dell’albergo. Le immagini sono datate 20 aprile 2021 alle ore 03:00 circa.

All’accusa di furto mossa dalla conduttrice – e avvalorata dalle prove audio -, Paul Gascoigne non ha dato una risposta ben chiara: “Rubato qualcosa? Ehm… forse. Forse sigarette e biscotti, perché avevo fame” ha spiegato l’ex calciatore. La cosa che ha lasciato stupiti molto utenti sui social, però, è un dettaglio molto particolare del suddetto video: se Gascoigne sente dolore alla spalla, come ha fatto ad adoperare entrambe le braccia per la sua mascalzonata notturna? Mistero.