L’Isola dei Famosi 2021: Paul Gascoigne offende Fariba Tehrani con un brutto gesto in palapa

È abbastanza evidente come L’Isola dei Famosi 2021 sia piuttosto sfrontata rispetto alle scorse edizioni: naufraghi scapestrati, con poca voglia di pescare e molto più appassionati a liti e complotti che alla vita da isolani. Fra i concorrenti che più se la stanno prendendo comoda c’è sicuramente Paul Gascoigne. L’ex calciatore si sta dando molto poco da fare anche grazie al suo infortunio al braccio che, per ovvie ragioni, lo obbliga a fare meno forzi.

Eppure, nonostante le difficoltà fisiche e di comunicazione, Paul Cascoigne non è di certo una anima pia! Nel corso delle nomination segrete fatte nella puntata del 19 aprile 2021, l’ex calciatore si è lanciato di alcuni gesti offensivi nei confronti di Fariba Tehrani. Ecco cos’è successo…

L’Isola dei Famosi 2021: Paul Gascoigne offende Fariba Tehrani con un brutto gesto

Nel corso della sua nomination nel segreto della palapa, Paul Gascoigne ha voluto punire con il suo voto Fariba Tehrani in quanto, a suo dire, è una donna falsa e bugiarda. Dopo aver citato alcune sue affermazioni, l’ex calciatore ha voluto deliberatamente offendere Fariba dicendo che finge di scordare le cose o che – se non lo fa apposta – “ha l’alzheimer“. Una affermazione poco gradita sui social in quanto non si dovrebbe denigrare qualcuno tirando in ballo una seria malattia degenerativa.

Ma ancora peggio ha fatto poco dopo. Prima di bruciare la fotografia di Farina Tehrani come da rituale, l’ex calciatore ha afferrato la pergamena con una mano, ci ha sputato sopra e se l’è strofinata su una natica. Poi ha buttato la foto nel calderone ardente.

Il gesto è stato ripreso anche dalle persone in studio, che gli hanno subito chiesto di scusarsi per il gesto. Paul Gascoigne non ha ben compreso che le scuse richieste fossero rivolge al gesto ma si è comunque scusato sulla fiducia. È inutile dire che, scuse o non scuse, sui social network i telespettatori de L’Isola dei Famosi 2021 si sono infuriati in quanto simili gestacci non sono accettabili.

Con tutta probabilità di questo gesto se ne riparlerà anche nella prossima puntata – in onda giovedì 22 aprile – sperando in un serio pentimento dell’ex calciatore. Di certo, non ci ha fatto una bella figura… e la scusa di non saper parlare bene l’italiano ora non è più una motivazione valida.