L’Isola dei Famosi 2021: Paul Gascoigne rientra? Ilary Blasi chiarisce i dubbi

A causa di un infortunio capitato nel corso della puntata di venerdì 26 marzo de L’Isola de Famosi 2021, l’ex calciatore Paul Gascoigne è stato allontanato da Playa Palapa ed è subito stato portato in infermeria dalla produzione per assicurarsi del suo stato di salute. Aveva accusato dei forti dolori alla spalla e al braccio e, in va del tutto precauzionale, Gascoigne non è più stato rispedito sulla spiaggia fra gli altri naufraghi.

L’infortunio che ha subito Paul Gascoigne è stato così grave? Talmente grave da costringerlo a dove abbandonare il gioco? Questa è stato uno dei rumor lanciati nel corso del fine settimana da un noto sito web che dava oramai per conclusa l’esperienza “isolana” dell’ex sportivo inglese. Ma il rumor sarà verificato dai fatti? Nel corso della diretta di questa sera, lunedì 19 marzo 2021, è arrivato il verdetto ufficiale da parte della conduttrice del reality, Ilary Blasi.

L’Isola dei Famosi 2021: Paul Gascoigne rientra?

Nel corso della puntata andata in onda questa sera 29 marzo de L’Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi ha potuto collegarsi con Paul Gascoigne. L’uomo si trovava in una accogliente camera d’albergo ma con il braccio fasciato. Gascoigne ha spiegato che la sua spalla va “so – so” (così – così, trad.) e che anche l’inglese del medico che lo sta curando è “so – so” ma comunque migliore di quello di Ilary Blasi, che ha accettato la battuta con sportività.

Ma le sue condizioni di salute gli permettono di rientrare in gara? Stando a quanto riferisce Ilary Blasi, sì. Paul Gascoigne rientrerà a far parte dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021 a partire dal prossimo giovedì 1^ aprile… sperando che non sia uno scherzo.

“Paul, ma tu vuoi rientrare? So che tu ci tieni tanto a rientrare. Noi ti aspettiamo, eh!” – ha esclamato Ilary Blasi in collegamento con Gascoigne – “Qui tutta Italia ti aspetta. Anche tutti i tuoi compagni ti aspettano. Paul, ci manchi tanto! Ok? Allora rimettiti! Ciao Paul, ci risentiamo giovedì che rientrerai, dai! Va bene? Un abbraccio!”. Per condire il breve collegamento, è stato mandato in onda anche un breve filmato con i saluti che i naufraghi a Cayo Cochinos hanno mandato a Paul Gascoigne con la speranza di poterlo rivedere fra loro.