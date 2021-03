Isola 2021, Brando Giorgi eliminato resta su Parasite Island ma parla di “infamate”

E alla fine un naufrago ce l’ha fatta e ha deciso di restare su Parasite Island per fare anche un po’ compagnia a Fariba e Ubaldo che comunque non sembrano essere affatto turbati dai primi dieci giorni di permanenza sull’Isola de famosi 2021. Forse il fatto di non fare le prove aiuta visto che entrambi, non sembravano essere davvero provati da queste prime settimane senza cibo. E’ vero che hanno il fuoco e che quindi possono mangiare quel poco riso di cui dispongono…E chissà forse adesso che Brando Giorgi ha deciso di restare, trovando probabilmente anche il suo posto perfetto, riusciranno a pescare anche qualche pesciolino!

L’attore lasciando il gioco, dopo l’eliminazione della puntata dell’Isola dei famosi 2021 in onda il 25 marzo ha scelto di non togliersi nessun sassolino dalla scarpa ma era chiaro che i suoi compagni lo avessero in qualche modo preso di mira. Succede sempre a chi arriva dopo ma non a tutti. Valentina Persia ad esempio, si è imposta in un modo tutto suo, forse anche facilitata dal fatto che Vera Gemma fa tanto fumo e niente arrosto e quindi gli uomini hanno anche apprezzato la voglia di fare della Persia, che ha subito fatto squadra con Francesca Lodo…Brando, complice anche il cambio di squadra, non ha avuto fortuna e ha persino parlato di “infamate” sbarcando su Parasite Island, dicendo che se fosse rimasto da solo avrebbe accettato ma se ci fossero stati altri naufraghi no.

Fariba e Ubaldo finalmente hanno una guida: Brando Giorgi resta

Vedendo Fariba e Ubaldo ha cambiato idea: ha parlato di una energia positiva arrivata da entrambi. Vedremo se la penserà allo stesso modo anche lunedì prossimo ma la sensazione è che Brando possa essere fondamentale, con la sua voglia di fare, per i due naufraghi che hanno bisogno di una guida!

Non ci resta che attendere i primi day time per capire come Brando si è inserito in questo mini gruppo. Ha trovato il suo posto giusto su questa Isola? Vista l’aria che si respirava tra i Burinos nella puntata di ieri sera dell’Isola dei famosi 2021, Brando potrebbe aver davvero “svoltato” nonostante il 60% di voti. Magari il pubblico lo apprezzerà in una nuova veste e avrà la sua rivincita.