Isola dei famosi 2021 news: Paul Gascoigne costretto al ritiro

Ultime news dall’Honduras per quello che riguarda Paul Gascoigne e l’isola dei famosi 2021 . Purtroppo come si era intuito vedendo le immagini dalla diretta di giovedì sera, l’infortunio che ha avuto è abbastanza grave. Si era proprio capito che l’ex calciatore avesse avuto un problema serio alla spalla, purtroppo sono arrivate nelle nostre case le immagini del suo braccio che sembrava essersi staccato dalla spalla. Non ci sono conferme ma sembra proprio che Gascoigne sarà costretto al ritiro. Non a caso in Honduras era arrivato anche Andrea Cerioli e forse chissà, nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche un altro naufrago visto che il programma dovrà andare in onda per altre sedici puntate! La notizia del ritiro di Paul è stata data da Fanpage ma non è ancora ufficiale. Ricordiamo che Gascoigne si era fatto male mentre stava partecipando alla prova ricompensa, vinta poi dalla sua squadra.

Paul Gascoigne costretto al ritiro dall’Isola? Le ultime news

La notizia arriva da Fanpage.it che ha svelato questo retroscena, non ancora ufficializzato. Nell’articolo a firma di Eleonora d’Amore si legge:

Fanpage.it apprende che Paul Gascoigne dovrà ritirarsi definitivamente dall’Isola dei Famosi 2021 a causa dell’infortunio al braccio causato da un movimento maldestro durante l’ultima prova ricompensa. La notizia verrà ufficializzata lunedì 29 marzo in puntata e altri dettagli sul suo stato di salute verranno svelati per motivare la sua uscita dal reality show.

Per il momento dai profili ufficiali dell’Isola non arrivano notizie in questo senso ma è molto probabile che, a differenza di quanto successo con Roberto Ciufoli, in questo casi si tratti davvero di una cosa seria che necessita di cure e anche di riposo, il che significa non poter continuare questo viaggio in Honduras. Un vero peccato perchè sulla carta, Gascoigne sembrava potesse essere uno dei personaggi più interessanti di questa edizione dell’Isola dei famosi 2021.

Stando a quanto si legge su Fanpage, la notizia sarà resa ufficiale solo nella puntata dell’Isola dei famosi 2021 in onda lunedì sera su Canale 5.