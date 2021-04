L’Isola dei Famosi 2021: Angela Melillo infrange il regolamento, Ilary Blasi la punisce

Come già capitato al Grande Fratello VIP, anche a L’Isola dei Famosi 2021 le segnalazioni esplose sui social entrano a far parte della scaletta del programma. Nel corso della puntata del 12 aprile, Ilary Blasi ha dovuto prendere dei provvedimenti dopo i numerosi messaggi social apparsi online che raccontavano di una scorrettezza commessa dalla naufraga Angela Melillo nel corso di una prova ricompensa svoltasi sette giorni fa (lunedì 5 aprile).

Cos’è successo esattamente? La squadra vincitrice della prova ha potuto mangiare da un ricco vassoio pieno di lasagne. Fra i naufraghi vincitori c’era anche Angela Melillo che – sfruttando la distrazione di Massimiliano Rosolino – ha approfittato per afferrare una porzione di pasta per nasconderla dietro la schiena così che Elisa Isoardi (nel gruppo dei perdenti) potesse prenderla al volo e nasconderla, così da poterla mangiare di nascosto.

L’Isola dei Famosi 2021: Angela Melillo infrange il regolamento

Le immagini di questa infrazione al regolamento sono state riportate sul web e poi riprese anche nel corso della diretta del 12 aprile de L’Isola dei Famosi e rinfacciate ad Angela Melillo che, in tutta onestà, non ha negato di aver commesso volontariamente questa irregolarità pur di poter dare “da mangiare agli affamati”.

“Per questa scorrettezza alle regole, abbiamo deciso di punirti“ – ha svelato a sorpresa Ilary Blasi in collegamento con la palapa – “E lo facciamo per far capire a te e a tutto il resto del gruppo che le regole esistono e vanno rispettate. Quindi, cara Angela, da stasera e per tutta la settimana, tu non avrai più la tua porzione di riso. E sarai esonerata dal partecipare alla prova leader. Quindi per mangiare dovrai fare affidamento alle tue abilità oppure dovrai chiedere ai tuoi compagni di condividere il cibo con te se ne hanno voglia”. La Melillo ha accettato il verdetto ed ha subito commentato: “Mi sono lasciata trasportare dagli occhi di Elisa (Isoardi, ndr.) che mi chiedevano un pezzetto… e io glielo dato. E va bene!”.

Nonostante questa infrazione alle regole sia stata commessa sostanzialmente da due persone, l’unica che riceverà la punizione è la povera Angela Melillo. Al contrario, invece, Elisa Isoardi non riceverà alcun malus e continuerà a godersi il gioco da una posizione incredibilmente privilegiata: già eliminata, ora è a Playa Esperanza assieme a Vera Gemma e Miryea Stabile.