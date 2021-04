Ultimo in vacanza con Jacqueline: sui social una dolcissima dedica d’amore

Gli occhi di un uomo più che innamorato, il sorriso di un ragazzo felicissimo: c’è amore nella vita di Ultimo e la dolce dedica che Niccolò Moriconi ha scritto alla sua fidanzata sui social, è la dimostrazione di come sia sereno in questo periodo. Siamo ben lontani dai post nostalgici che per molto tempo lo hanno accompagnato e chissà, magari anche le prossime canzoni saranno lo specchio di un trionfo d’amore e di una nuova vita tutta da vivere al fianco di una persona speciale.

Jacqueline ha proprio cambiato la vita di Niccolò che insieme a lei è volato in Messico per una vacanza romantica che sta cercando di condividere, anche se non ama molto mostrare il suo privato, con tutte le persone che lo seguono sempre con grande affetto. E pochi minuti fa dal suo profilo Instagram è arrivata proprio una dolcissima dedica alla figlia di Heather Parisi con la quale ormai sta da qualche mese.

Tutto l’amore di Ultimo per la sua Jacqueline sui social

Le dolci parole di Ultimo sui social: