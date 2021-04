Vittorio Garrone compie gli anni, Antonella Clerici gli dedica una canzone (Foto)

Una giornata di festa oggi per Antonella Clerici che dedica post, foto e canzoni a Vittorio Garrone per il suo compleanno. Immediati sui social gli auguri per il suo compagno che spegne 55 candeline. “Auguri amore mio…” inizia nel modo più semplice il post di auguri di Antonella Clerici che conferma qual è la felicità che lega entrambi: “Noi, i nostri figli, i cani, il bosco. Ci completiamo… forever”. Nello scatto scelto per gli auguri a Vittorio Garrone ci sono loro due, c’è il cane che Antonella gli ha regalato prima di trasferirsi in Piemonte, c’è uno scorcio del loro bosco. Tra le storie di Instagram un’altra foto del suo Vittorio con una dolce dedica, il brano di Alessandra Amoroso “Vivere a colori”. Tenerissima la risposta di Garrone: “Amoreeeeeeeeee!!”.

ANTONELLA CLERICI E I TANTI MESSAGGI D’AMORE AL SUO VITTORIO

Di certo anche nella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno Antonella Clerici farà gli auguri al suo compagno, dirà di certo qualcosa sottolineando la felicità e la fortuna da quando la sua vita è legata a Vittorio. Spesso durante il suo programma su Rai 1 parla della sua vita privata, racconta della vita nel bosco, degli animali, di sua figlia Maelle e dei figli di Vittorio, che sente anche un po’ figli suoi. Sono confidenze di una donna innamorata, che ha voglia di ascoltare gli altri e anche di dire a tutti che è felice, che la felicità arriva prima o poi.

A farli incontrare qualche anno fa è stata Evelina Flachi, amica di entrambi sapeva che sarebbero stati una coppia perfetta insieme. Così è stato, da quel momento non si sono più lasciati e hanno intenzione di vivere per sempre così, a colori.

“La serenità e la consapevolezza di un affetto forte come quello di una famiglia, e’ cosa grande” è il messaggio affettuoso di Zia Cri, uno tra i tantissimi per il compleanno di Vittorio Garrone.