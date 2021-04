Martina Pedaletti e Francesco Muzzi felicissimi brindano all’amore pronti a risposarsi

Nessun colpo di scena, per fortuna! Francesco Muzzi e Martina Pedaletti stanno ancora insieme. Sono ancora sposati e continuano a essere innamoratissimi! Li abbiamo lasciati sorridenti e persi uno nello sguardo dell’altro nell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2021, dedicata a quello che è successo dopo le scelte. E li ritroviamo, finalmente sui loro social, insieme e felici pronti a raccontare come va questa vita di coppia. Martina e Francesco ieri subito dopo la fine del programma hanno deciso di fare una diretta anche per ringraziare tutte le persone che in questi ultimi due mesi hanno fatto il tifo per loro e ovviamente anche gli amici e le famiglie che hanno dovuto cercare di non far trapelare nessuno spoiler. Le puntate di Matrimonio a prima vista Italia 2021 sono state registrare sul finire dell’estate e non era facile stare attenti ed evitare che si scoprisse tutto. Certo Roma non è Pesaro…Lo diciamo perchè a settembre, ancora prima che le puntate di Matrimonio a prima vista andassero in onda, si sapeva già che una coppia aveva divorziato e persino che Andrea e Sitara, di due coppie diverse, si erano messi insieme…Francesco e Martina sono stati invece bravissimi!

Francesco tra l’altro ha anche voluto ringraziare tutte le persone che in questi mesi hanno mandato messaggi o commentato il programma sulle fanpage. Rivela di aver passato dei giorni complicati in ospedale e di aver ricevuto grande compagnia da parte di chi commentava quanto stava accadendo nelle puntate di Matrimonio a prima vista Italia 2021.

Francesco e Martina presto di nuovo sposi: si festeggia a settembre

Nella diretta di ieri sera, Martina e Francesco hanno confermato la volontà di volersi sposare una seconda volta. Stanno organizzando tutto e se non ci saranno problemi, le nozze saranno celebrate a settembre. Martina però ha fatto anche una precisazione: “Io non mi sposo se lui non me lo chiede perchè a me non mi è stato mai chiesto”. E non ha tutti i torti la bella romana. Questa volta ci vuole una proposta seria, e anche un anello di fidanzamento! Tutto al contrario ma del resto succede quando partecipi a un esperimento folle come Matrimonio a prima vista!

Martina e Francesco tra l’altro al momento sono l’unica coppia rimasta insieme dopo l’esperimento. In questi anni, una sola coppia aveva deciso di non divorziare e per anni è rimasta tale, quella formata da Francesca e Stefano. Ma proprio un paio di settimane fa Francesca ha rivelato che il matrimonio è finito.