Matrimonio a prima vista Italia 2021 e poi…Che cosa è successo dopo le scelte?

Chi sta ancora insieme e chi no? Lo scopriremo nella prossima puntata di Matrimonio a prima vista Italia dedicata a quello che è accaduto qualche tempo dopo la registrazione della scelta. Matrimonio a prima vista Italia 2021 ha riscosso un grande successo di pubblico e si prepara a salutare i telespettatori di Real Time con la scelta delle coppie e con l’episodio dedicato poi all’epilogo delle storie d’amore! Questa sera, con la puntata di Matrimonio a prima vista Italia in onda il 21 aprile 2021, capiremo che cosa è successo alle tre coppie protagoniste. E sapremo anche che cosa ne è stato di loro dopo la scelta. Vi avevamo infatti raccontato che Santa e Salvo avevano deciso di lasciarsi, come era abbastanza ovvio ( qui tutti i dettagli sulla loro decisione). Le altre due coppie invece, sembravano essere molto felici per come erano andate le cose. Clara e Fabio erano rimasti insieme, pronti a mettersi in gioco e anche Martina e Francesco stavano per partire per una sorta di seconda luna di miele. Ma dopo questa registrazione, che cosa è accaduto?

Clara Campagnola e Fabio Peronespolo hanno divorziato?

La puntata dal titolo “E poi” di Matrimonio a prima vista Italia si aprirà con l’arrivo davanti ai tre esperi di Fabio che è da solo. Si capirà sin da subito che tra lui e Clara le cose non sono andate bene. Pare che il matrimonio sia naufragato sin da subito, pochi giorni dopo la decisione finale. Eppure i due ragazzi sembravano così ben assortiti e invece…Secondo Fabio, la sua ex moglie ha detto delle cose che non andavano bene per il suo modo di essere e di vivere. Ma Clara non la pensa proprio come Fabio e commenta in modo negativo dalla sua postazione…

I due hanno deciso di avere un faccia a faccia davanti agli esperti per chiarire il punto. “Io non ero completamente sicura del mio si ma volevo provarci” ha detto Clara che però si è resa poi conto che non si poteva andare avanti. La ragazza spiega che essendosi allontanata per una settimana per seguire il suo cane che si era ammalato, si è reso conto che non sentiva la mancanza di Fabio. Gli esperti a questo punto hanno anche pensato che forse Clara abbia finto nel corso dell’esperimento. Clara sa di non essere stata come è realmente. Non ha finto ma ha preferito mostrarsi per quella che non era, molto accondiscendente.

Si è quindi capito che Fabio pensava di aver trovato la donna della sua vita ma che in realtà aveva di fronte una donan costruita che non diceva quello che pensava realmente.

Santa Marziale e Salvo Bonfiglio: cosa è successo dopo?

La seconda coppia a entrare in studio è quella formata da Salvo e Santa. I due si erano già lasciati e avevano deciso di divorziare, come commentano questa esperienza? La ragazza continua a dire che ci ha sempre provato ma Salvo, commentando a distanza, non la pensa affatto come lei. Salvo e Santa hanno deciso di non confrontarsi e hanno quindi commentato in altre stanze quello che è successo. Anche in questa occasione i due si scambiano molte accuse…

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi hanno divorziato?

Ultima coppia a entrare nello studio di Matrimonio a prima vista Italia quella formata da Martina Padaletti e Francesco Muzzi. Anche i due ragazzi entrano separati, ma come è andata davvero tra loro, stanno ancora insieme oppure no? Francesco e Martina stanno ancora insieme e sono molto felici, almeno per il momento! Le cose vanno alla grande tanto che Martina e Francesco pensano anche al matrimonio in grande, per settembre!

L’unica coppia quindi che sembra durare è quella formata da Francesco e Martina e ai due auguriamo il meglio! Nei prossimi giorni i ragazzi inizieranno a usare i social e potremo scoprire anche altri dettagli, vedremo che cosa ne sarà di loro.