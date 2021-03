Martina Pedaletti e Francesco Muzzi dopo Matrimonio a prima vista Italia 2021 stanno ancora insieme?

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi sono due dei protagonisti di Matrimonio a Prima vista Italia 2021. Come vi abbiamo già raccontato, Martina e Francesco sono la coppia del centro Italia. I due hanno avuto un percorso molto bello in questo esperimento, si sono messi in gioco fino all’ultimo giorno. Ma come è finita poi tra di loro? Martina e Francesco, dopo il mese di convivenza nella casa che hanno preso in affitto a Roma dopo il matrimonio, hanno deciso di stare insieme? Tanti alti per la coppia nel percorso ma i bassi avuti, sono stati molto molto forti. E’ soprattutto Martina a causare questa altalena nella coppia. Un po’ per paura di essere delusa, un po’ per non mostrare davvero il suo animo. Tante le cose che l’hanno turbata in generale sin dall’inizio ma non in Francesco. La bella romana infatti ha un modo di ragionare molto particolare e vede quasi sempre nero. Se infatti Francesco non la asseconda nei suoi malumori cercando di riportare il sorriso, lei non riesce a stare serena. E quando tiri poi troppo la corda, è anche normale pensare che non sempre, una sola persona nella coppia, possa essere quella positiva. Ci vuole anche collaborazione, quella che forse in alcuni momenti è mancata in Martina che non ama tra l’altro essere contraddetta. Ma non appena Francesco ha provato a uscire fuori dallo schema, non pensandola come lei, qualcosa ha smesso di funzionare. Proprio sul finale, tra i due c’è stata una forte discussione iniziata nel giorno della reunion quando Martina, rivedendo le immagini del matrimonio, non ha provato quello che sperava di sentire. Cosa che non è passata inosservata a Francesco che ha fatto delle domande, non rispettando la volontà di Martina che ne avrebbe voluto parlare in privato e non davanti alle altre coppie…

Come è finita questa discussione? Martina Pedaletti e Francesco Muzzi hanno deciso di restare insieme o hanno divorziato? Se volete scoprirlo, leggete le nostre anticipazioni. Vi ricordiamo che Matrimonio a prima vista Italia 2021 andrà in onda in chiaro su Real Time il 10 marzo 2021. Ma per chi volesse fare una bella maratona, vedendo i dieci episodi uno dietro l’altro, ricordiamo la possibilità di fare un abbonamento a Discovery Plus.

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi: come è finita? La scelta finale

La reunion non ha fatto proprio bene a Martina e Francesco che hanno discusso davanti alle altre due coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista Italia. I due hanno litigato così tanto che Martina ha invitato Francesco a tornare a Roma ma ognuno a casa sua. La ragazza non ha mai voluto parlare molto in pubblico delle sue cose con Francesco ( tanto che anche gli esperti non ha voluto dire molto del privato). Il Muzzi ha fatto però notare che le cose che Martina ha detto sono molto gravi, visto che ha detto che avrebbe voluto cancellare tutto il percorso. “Abbiamo vissuto le stesse cose ma in maniera differente, io non cancellerei nulla di tutto questo” ha detto Francesco deluso e amareggiato per aver sentito Martina dire che invece lei avrebbe cancellato tutto. “Fa male, non me lo merito” ha detto Francesco a Martina. Per la bella romana quelle frasi potrebbero esser state una provocazione, forse voleva vedere una prima reazione forte in Francesco che è sempre stato accomodante con lei. Prima di lasciare l’albergo però i due hanno fatto pace e hanno deciso di tornare a Roma insieme. Ma come finirà quindi il giorno della scelta?

Arrivati alla scelta finale, Martina spiega che Francesco fa di tutto per questo rapporto ma che lei ancora non si è lasciata andare. “Io mi sento come se non do, lo faccio fino a un certo punto, poi mi fermo” ha detto Martina davanti agli esperti, pronta però a superare questi limiti.

Francesco invece fa notare che Martina sfoga tutto su di lui. “Se torna a casa e ce l’ha con qualcuno, lei scarica tutto su di me, questa è la parte che non mi piace di lei. Se dobbiamo litigare è perchè ho sbagliato io” ha commentato il romano.

Francesco e Martina il gran finale: stanno ancora insieme?

Martina e Francesco hanno deciso di non lasciarsi e di restare separati, di fare anche un altro viaggio e tornare nella Sardegna che li aveva accolti durante il viaggio di nozze. Le puntate di Matrimonio a prima vista Italia sono state registrate in estate e sono passati quindi molti mesi dal giorno della scelta. Difficile al momento sapere cosa è accaduto dopo…

Martina e Francesco oggi: il matrimonio va avanti?

Le coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista Italia 2021 non possono usare i social, almeno con i loro veri nomi. Per cui al momento, non possiamo sapere ( a meno che non ci sarà anche un episodio speciale che però adesso non è disponibile su Discovery Plus) quello che è accaduto nei mesi successivi alla scelta. Vi terremo quindi aggiornati!