Matrimonio a Prima vista Italia 2021: Santa e Salvo hanno divorziato? Una scelta scontata

Il 10 marzo 2021 andrà in onda la nuova edizione di Matrimonio a Prima vista Italia, la seconda in questa stagione televisiva su Real Time. Replicare il successo di quella in onda a settembre non sarà affatto semplice, e vedendo anche i primi episodi di Matrimonio a Prima vista Italia 2021, possiamo dirvi che non ci sarà lo stesso pathos. Ma il programma è sempre piacevole da seguire, anche se i fuochi d’artificio in questa edizione, non ci saranno. Il pubblico però ama moltissimo il format ed è anche per questo che ovvi vi vogliamo parlare di una delle tre coppie protagoniste di Matrimonio a Prima vista Italia 2021. Santa e Salvo sono i due ragazzi siciliani che formano la “coppia del sud” in questa edizione del format di Real Time ( che lo ricordiamo è già visibile sulla piattaforma streaming Discovery Plus per gli abbonati). Salvo e Santa sono molto diversi tra loro ma gli scienziati pensano di aver fatto una buona scelta, anche se saranno smentiti, praticamente dopo due episodi, dai diretti interessati.

Il percorso di Santa e Salvo a Matrimonio a Prima vista Italia 2021 non sarà fatto di alti e bassi ma solo di bassi. Se infatti di solito in questo format vediamo il trionfo dell’amore o comunque del volerci provare a tutti i costi, con Santa e Salvo invece avremo il trionfo di una guerra che i due si sono fatti, praticamente per oltre tre settimane. Un sentimento mai cercato, una coppia che non si è messa per nulla in discussione. La colpa dove sta? Difficile anche a dirsi ma seguendo le puntate di Matrimonio a Prima vista Italia 2021, vi renderete conto che probabilmente entrambi hanno sbagliato.

La domanda quindi, Santa e Salvo stanno ancora insieme o hanno divorziato, è parecchio scontata in questo caso. Santa e Salvo in realtà non sono mai stati sposati. Non hanno fatto nulla insieme, se non cose di cui si sono pentiti. Anche negli incontri con gli amici, nei tentativi di riavvicinamento, in realtà c’era solo una sorta di odio. E’ come se i due si facessero proprio ribrezzo. Una bruttissima sensazione che vi accompagnerà per tutta la durata di questo matrimonio.

Chi sono Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio

Matrimonio a prima vista Italia 2021: Santa e Salvo mai stati sposati

Gli esperti hanno anche cercato in tutti i modi di far riflettere i due protagonisti di Matrimonio a Prima vista Italia 2021 ma non c’è stato verso. Santa non ha mai visto in Salvo un uomo che potesse essere il suo principe azzurro. Non le piace il suo modo di fare, di porsi con lei e con gli altri. Lo trova goffo, insulso. Non è un uomo che può stare al suo fianco. Salvo le recrimina la volontà di provarci e di non aver mai voluto parlare di quello che stava succedendo. Tra di loro i primi due giorni sono stati piacevoli, caratterizzati anche da coccole e baci. Poi però Santa ha iniziato a vedere solo nero. “Non me lo devo far piacere per forza” è stata questa la frase di Santa che ha cambiato tutto. Da quel momento in poi nulla è stato come prima e per la siciliana qualcosa si è rotto. Vale lo stesso per Salvo che più volte ha dichiarato di essersi sentito trattato peggio di un animale.

Anche nel confronto con le altre coppie, a pochi giorni dalla scelta, Santa e Salvo hanno dimostrato tutto il disprezzo che provano l’uno verso l’altro. Una cosa che raramente si era vista a Matrimonio a Prima vista Italia anche perchè in passato, altre coppie così in crisi, si sono prese una pausa e ci hanno riprovato, magari anche allontanandosi. Salvo e Santa invece, si sono solo insultati e disprezzati.

Come è finita tra Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio?

I due sposi non hanno manifestato in nessuna occasione la voglia di rimettersi in gioco e hanno deciso di dimenticare tutto. Anche gli esperti hanno fatto notare che purtroppo questa esperienza non sarà di nessuno aiuto ai due, visto che non si sono arricchiti di nulla, avendo giocato in modo totalmente sbagliato.

Salvo si è sentito giudicato dall’inizio alla fine del suo percorso, ritenendo Santa la “principessa di sto [email protected]@“. E bisogna dire che anche Santa non si è risparmiata. Probabilmente troppo orgoglio da entrambe le parti, e anche un pizzico di immaturità sia in Salvo che in Santa.

Non è ancora in onda l’episodio della scelta ma è palese che i due abbiano deciso di divorziare, lo avevano forse deciso dal primo momento in cui si sono visti. Perchè Salvo potrà anche dire di averci provato, ma anche lui non era poi così sconvolto dalla sua neo moglie…Tra l’altro non ci hanno neppure regalato litigate ad alto contenuto di trash, ma solo tanta noia e tanta apatia. Una coppia bocciata dal primo all’ultimo episodio.

Vi ricordiamo quindi che Matrimonio a Prima vista Italia 2021 andrà in onda il 10 marzo in chiaro. Nel frattempo, vi presentiamo le altre due coppie di questa edizione.