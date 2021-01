Matrimonio a Prima vista Italia 2021 le coppie: Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio sono i siciliani

Ma come in questa edizione di Matrimonio a Prima vista Italia, le coppie sono suddivise anche per regione. Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio sono la coppia dei siciliani: lei arriva dalla provincia di Catania, anche se sembra vivere in un mondo tutto suo mentre Salvatore arriva dalla provincia di Messina. Entrambi hanno qualcosa in comune: amano viaggiare. Anche se Santa sembra essere uscita da una sorta di serie tv in stile Il mondo di Patty, in realtà ha uno spirito pieno di energia, voglia di fare e di scoprire. Ha viaggiato moltissimo vivendo da sola anche negli Stati Uniti e in Australia.

Come vedremo dai primi episodi di Matrimonio a Prima vista Italia 2021, questa sarà una delle cose in comune nella coppia che però, a primo acchito non sembrerà avere altri punti di unione. Santa infatti non ha trovato interessante il suo nuovo marito: troppo basso, poco brillante, poco capace di prendere l’iniziativa. Come diceva il papà di Santa, lei ha bisogno di un principe ma per il momento, non si è palesato. Gli amici di Salvatore però puntano sul suo carattere: pare essere un romanticone, l’uomo che ogni donna vorrebbe incontrare…

Ma conosciamo meglio la coppia formata da Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio, ricordandovi che dal 19 gennaio 201 è possibile vedere su Discovery Plus i primi due episodi della serie.

Matrimonio a prima vista Italia 2021 la coppia formata da Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio

Siamo giunti alla terza edizione targata Discovery di Matrimonio a prima vista Italia. E tra le coppie protagoniste, come detto in precedenza, c’è anche quella formata da Santa Marziale, 27 anni di Catania, e Salvatore Bonfiglio, 32 anni di Patti. I due sembrano davvero arrivare da un altro pianeta: lui ad esempio dice di abitare sul mare ma di odiarlo, anche per questo non ci va mai. Lei partecipa a Matrimonio a prima vista non solo per trovare l’amore ma perchè le piace sapere che ci sia un team di esperti che analizza il suo comportamento. Condividono non soltanto le origine sicule ma anche il grande amore per i viaggi – che lui ama fare soprattutto in bicicletta – e quello che Quattrini ha definito “un gran bisogno di evasione“, di cambiare le proprie vite con un colpo di testa estremo.

La mamma e il papà di Santa sono state al suo fianco sin da subito in questa scelta, anzi la signora si sente in parte colpevole, visto che lei è una accanitissima fan del programma.

Il giorno del matrimonio i due sposi hanno dovuto lasciare la Sicilia. Infatti si sono sposati in Lombardia ma non erano da soli. I familiari sono arrivati al rinfresco, e per fortuna. Perchè possiamo dire che il giorno del matrimonio tra Santa e Salvatore le cose non sono andate benissimo: lei non è sembrata affatto felice di suo marito e anche Salvatore, troppo timido, non ha preso mai l’iniziativa, anzi. Anche il fratello di Santa si è reso conto che la ragazza non è stata affatto colpita dall’uomo scelto per lei. Ma ha regalato una perla di saggezza: un libro non si giudica mai dalla copertina, per cui tutto potrebbe accadere.

Altri familiari degli sposi invece sono sembrati felici del fatto che ci sia stata questa unione tra due corregionali.

Al momento su Discovery Plus sono stati pubblicati i primi due episodi di questa stagione del programma, per cui non sappiamo ancora come è finita tra Salvatore e Santa. Le premesse non sono davvero delle migliori, in qualche modo Santa e Salvatore, se pensiamo alle coppie del passato, ci hanno ricordato Ambra e Marco, e sappiamo come è finita poi tra di loro…

E voi avete già visto i primi due episodi di Matrimonio a Prima vista Italia 2021, che cosa ne pensate? Quale coppia potrebbe durare senza decidere di divorziare?