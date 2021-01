Matrimonio a Prima vista Italia 2021 le coppie: Clara Campagnola e Fabio Peronespolo sono i lombardi

E’ inizia la terza stagione di Matrimonio a Prima vista Italia targata Discovery, la sesta in generale che va in onda nel nostro paese. Dal 19 gennaio 2021 su Discovery Plus si possono seguire le avventure delle nuove coppie scelte dai tre esperti per questo esperimento. Tra queste, anche quella formata da Clara Campagnola e Fabio Peronespolo, protagonisti di matrimonio a prima vista Italia 2021. Sono la coppia del Nord, entrambi infatti arrivano dalla Lombardia. Al momento, su Discovery Plus è possibile vedere i primi due episodi di questa terza stagione che andrà in onda poi su Real Time e Clara e Fabio sono stati da subito protagonisti. Infatti, in questi primi episodi ( poi mai dire mai) i giovani lombardi sono sembrati molto affiatati. Il primo sguardo infatti è stato di intesa, Clara e Fabio si sono piaciuti molto anche fisicamente e il giorno del matrimonio sono stati aiutati da amici e parenti che hanno partecipato con gioia a questo esperimento.

Ma conosciamo meglio la coppia formata da Clara Campagnola e Fabio Peronespolo.

Matrimonio a Prima vista Italia 2021: Clara Campagola e Fabio Peronespolo la coppia lombarda

Clara Campagnola, 28 anni di Brescia, è una grande amante degli animali e, prima delle nozze, viveva con la sua famiglia e con diversi cani, gatti e cocorite.Non a caso, il celebrante, durante le nozze, ha detto a Fabio che dovrà aspettarsi di tutto da Clara, vista la sua passione per gli animali. Pare che Clara, per amore, sia stata in passato disposta a tutto, anche a volare in Messico, ma dopo i primi due episodi, non sappiamo ancora molto del suo passato. Di certo è legatissima alla sorella, ai genitori e anche ai nonni, che vivono nell’appartamento di sopra.

Il neomarito Fabio Peronespolo, 32 anni di Legnano, è disoccupato, tatuato e adora lo sport, sua grande valvola di sfogo. Ama andare in bici ma ovviamente spera di trovare presto una nuova occupazione. Al primo sguardo si sono trovati interessanti ma il feeling tra loro è nato durante il pranzo di nozze quando, attorniati dagli amici – pochi alla volta per rispettare le norme anti Covid – si sono lasciati andare, divertendosi e sentendosi a proprio agio. A differenza delle alter coppie, Fabio e Clara si sono subito lasciati andare, si sono baciati sia durante il servizio fotografico che dopo. E non solo baci a stampo, è stata la nonna di Clara a chiedere un bel bacio vero, con la lingua, ed è stata accontentata.

Chi ben comincia è a metà dell’opera, si potrebbe dire in questi casi. E ancora, se il buongiorno si vede dal mattino, questa coppia farà scintille. Ma, come le altre edizioni di Matrimonio a Prima vista Italia ci hanno insegnato, non è tutto oro quel che luccica per cui vedremo nel corso di questa edizione 2021 del programma come andrà a finire la storia tra Clara e Fabio.

Vi ricordiamo che i primi due episodi di Matrimonio a prima vista Italia 2021 sono già disponibili su Discovery Plus.